Nathalie Guetta è l”attrice di origine francese, naturalizzata italiana, che in pochissimo tempo è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani grazie al personaggio interpretato nella fiction record di ascolti Don Matteo. La perpetua Natalina, che da oltre 20 anni ormai, fa compagnia agli italiani con la sua semplicità e il suo accento, è ritenuta infatti dal pubblico sovrano insostituibile. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’interprete.

Nathalie Guetta , la Natalina di Don Matteo e la sua vita privata

Per più di 10 anni, Nathalie è stata sposata con un ragazzo cubano di 17 anni più giovane di lei, Yudiel Sanchez. I due si sono conosciuti nel 2007, durante una vacanza di Natale e pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine in piena regola, tant’è che dopo quel viaggio non si sono più lasciati. In un’intervista passata, ai microfoni della conduttrice Caterina Balivo, nel salotto tv di Vieni da Me, proprio a proposito della sua relazione ha confessato apertamente: “ ìCon Yudiel è stato un colpo di fulmine. Si è presentato con una rosa, ma non ne volevo sapere. Era troppo giovane, 17 anni meno di me, mi vergognavo. Avevo il timore gli altri pensassero che ero venuta qui per trovarmi il giovanotto, ma alla fine non ho resistito. Ci siamo sposati anche se io ne avrei fatto a meno, però, in quel momento, era l’unica soluzione per far uscire Yudiel da Cuba”.

L’amarezza dell’attrice

Una chiacchierata in cui si è lasciata andare completamente, mettendo anche a nudo lati intimi e delicati: ” Non sono riuscita ad essere nè una mamma, nè una moglie. Oggi mi è rimasto solo il dono di fare l’attrice. Mi è dispiaciuto immensamente non essere nè una moglie né una mamma, puntavo tutto su questo. Alla fine non ci credi, quando uno punta troppo forte, si irrigidisce, forza le cose creando situazioni di pressione. Mi è andata stortissima in quel campo, mi è rimasto solo da fare l’attrice, non ho più nulla”