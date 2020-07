Giuseppe Lago è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi. Il bel pugliese moro ha avuto la possibilità di sedersi sul trono più ambito della tv e, si può dire, che la sua carriera televisiva gli abbia proprio spalancato le porte del suo successo lavorativo. Di lui si sono perse le tracce, ma cosa fa oggi?

Giuseppe Lago, l’ex tronista oggi è milionario

Lago è diventato tronista dopo Costantino Vitagliano, ma il suo percorso in trasmissione è iniziato come corteggiatore, un’avventura che lo ha portato a dire un bel no a Veronica Ranieri. Di lui televisivamente parlando non si è più saputo nulla. Laureato con voti alti e impegnato nel mondo dell’alta finanza, oggi il suo mondo è lontanissimo dai riflettori e dalle luci della ribalta. (Continua dopo la foto)

L’ex tronista è felicemente fidanzato con Elisabetta Caltagirone, erede di un vero e proprio impero che la coppia gestisce insieme. La compagna ha 11 anni in più e gli ha donato uno splendido bambino. Sono lontani, dunque, i tempi di gossip e movida: Giuseppe ha messo la testa a posto ed è innamoratissimo della donna della sua vita.

L’addio a Francesca Morena per Erminia

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Giuseppe, i fan più affezionati lo ricorderanno, ha preso parte con l’allora fidanzata Francesca Morena a Vero Amore, antenato di Temptation Island. La coppia, che pareva essere solida ed innamorata, iniziò ad avere dei tentennamenti, anche per via della vicinanza, sempre più intima, di Giuseppe alla tentatrice Erminia Castriota. I due si innamorarono pazzamente e decisero di intraprendere una relazione al di fuori delle telecamere. Legame che però è durato solo due anni.