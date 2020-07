Claudia Mori, duro colpo per la moglie di Celentano: il rifiuto

Claudia Mori in una passata intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha mostrato il suo disappunto contro Rai Fiction, dopo che si è vista rifiutare molti dei suoi progetti presentati con la sua casa di produzione “Ciao Ragazzi”.

Claudia Mori, il duro sfogo della moglie di Celentano

L’imprenditrice ha dichiarato di aver avuto delle difficoltà rispetto alla presentazione di progetti a Rai Fiction. Secondo l’imprenditrice e manager, nell’arco di ben 7 anni, le sarebbero state rifiutate 41 proposte avanzare dalla sua casa di produzione. La moglie di Celentano ha dichiarato di aver portato all’attenzione della direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, contenuti importanti, ma che nessuno ha convinto: “Le risposte le ho trovate nei 41 progetti che in questi 7 anni ho presentato e sono stati tutti bloccati. Perfino una serie su Papa Bergoglio quando fu eletto, una sul gioco d’azzardo. Anche in questo caso, mi fu detto che non era coerente con le loro linee editoriali, nonostante avessi portato Marco Risi come regista. […] Non so se c’è stato accanimento, so che non ho più lavorato. Prima della nomina di Eleonora Andreatta, quindi fino al 2012, ho prodotto serie che hanno incontrato il successo di pubblico e critica. Non sono più riuscita ad azzeccare un tema che coincidesse con le idee della nuova direttrice”.

La ex cantante ha poi spiegato di aver anche presentato una fiction su Tina Anseli: ““Non rivendico la paternità. Presentai la fiction su Tina Anselmi a gennaio del 2017. Mi fu risposto che il racconto non era completo. Ci lavorammo, recependo le loro indicazioni e lo ripresentai il 6 febbraio 2017. Il 16 marzo, la Rai mi rispose: no, grazie, non è conforme alla nostra linea editoriale e tra l’altro, anche un altro produttore ha presentato lo stesso progetto. Non so a chi si riferissero. Due risposte differenti in poco tempo mi fecero sorridere. Ma finì lì“, ha spiegato.