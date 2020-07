Luciana Littizzetto è uno dei personaggi più amati ed apprezzati del mondo dello spettacolo. La spalla di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, comica ed attrice, ha un pubblico folto di fan, che da anni la ama e segue con assoluta fedeltà. Solitamente restia a parlare della sua vita privata, qualche anno fa è balzata agli onori del gossip per l’addio allo storico compagno.

Luciana Littizzetto chi è il suo ex compagno

La Littizzetto ha condiviso oltre 20 anni la vita con Davide Graziani musicista affermato del gruppo Africa Unite. I due sono stati innamoratissimi ed insieme, non sono mai convolati a nozze, hanno deciso di adottare molti anni fa due splendidi bimbi, oggi splendidi ragazzi Vanessa e Jordan. Il loro addio, comunicato dalla diretta interessata è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

La coppia è inaspettatamente scoppiata. I motivi che li hanno spinti alla decisione drastica non sono mai stati resi noti ai più nel dettaglio, anche se, Lucianina, così come è stata ribattezzata dai fan, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi ha confessato a proposito della sua vita sentimentale giunta al capolinea: “Tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola. Se hai accanto una persona con cui hai condiviso molto e magari non c’è più passione ma c’è ancora la stima e la possibilità di un futuro di cose in comune, bisogna tener duro. Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c’è più speranza.