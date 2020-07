Romina Power non si dà pace: “La mia anima gemella…”

Romina Power è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. L’ex moglie di Albano, continua ad essere apprezzatissima e molto seguita, soprattutto sui social, dove è solita postare scatti che raccontano della sua quotidianità e in questo periodo è solita pubblicare degli scatti che ricordano la sua amatissima sorella

Il periodo buio dopo la morte della sorella Taryn

La Power è infatti reduce da un gravissimo lutto. Dopo aver combattuto per anni contro un male incurabile, l’amatissima sorella Taryn ha perso la sua battaglia. Una perdita che ha letteralmente travolto Romina, la quale ha sempre avuto con la sorella minore un rapporto speciale.

In queste ore ha pubblicato l’ennesimo scatto per omaggiare il suo ricordo. Un primo piano in cui appare bellissima, a corredo la didascalia: “La mia anima gemella…”. Ultimamente Romina Power sta pubblicando con una certa frequenza, foto e ricordi di sua sorella, un segno che il dolore è più che mai vivo.

Romina Power e la foto con il cucciolo

Di recente la bellissima cantante e attrice ha pubblicato sul suo canale Instagram una immagine che ritrae il suo piccolo e adorato cagnolino. Il fedele amico sbuca dalle lenzuola del suo letto. A corredo della foto una didascalia con la quale l'americana lancia un appello contro l'abbandono degli animali: " I cani ci tengono piu' compagnia di quanto uno possa immaginare. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato! Loro sono piu' forti di noi perche' il virus , su di loro non attacca!. Abbandonare un cane e' come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore , lo farebbe mai?".