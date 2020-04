La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sembra fare un passo indietro sull’operato dell’UE nei confronti dell’Italia.

“È giusto che la Unione Europea chieda scusa all’Italia per la scarsa solidarietà dimostrata all’inizio della pandemia, ma ora l’Europa c’è”. Con queste parole, informa Ansa, Ursula von der Leyen ha fatto un mea culpa durante la plenaria del Parlamento europeo. La Presidente della Commissione Europea ha affermato che il nostro paese, il primo e tra i più colpiti dall’emergenza, è stato lasciato solo all’inizio della crisi. E infatti, i rapporti tra l’Italia e l’Ue sono stati tesi fin dall’inizio, per poi peggiorare con gli scontri sul MES e sugli Eurobond. “Non si può superare una pandemia di tale portata senza la verità”, ha esordito von der Leyen all’Eurocamera spiegando che i ritardi sono stati frutti di un problema iniziale: nessuno era veramente pronto ad affrontare questa pandemia. “Ed è vero che molti non erano presenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia”, prosegue per poi porgere delle scuse sentita all’Italia.

