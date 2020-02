Vera Gemma: chi è, età, carriera della figlia di Giuliano Gemma

Vera Gemma: tutte le informazioni sulla figlia di Giuliano Gemma, che sarà in coppia con Gennaro Lillio a Pechino Express.

Vera Gemma è la figlia dell’indimenticato Giuliano Gemma. In coppia con Asia Argento – che si è ritirata – nella prossima puntata di Pechino Express in onda martedì 25 febbraio su Rai 2 sarà accoppiata con l’ex de I Guaglioni Gennaro Lillio e i due formeranno I Sopravvissuti Chi è Vera Gemma? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Vera Gemma: tutte le informazioni

Vera Gemma nasce a Roma il 4 luglio 1970, sotto il segno del Cancro. Come dicevamo è figlia d’arte: il padre è Giuliano, l’attore, e la madre è Natalia Roberti.

Visualizza questo post su Instagram #dipiu #inedicola#intervista #sincera Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17) in data: 24 Feb 2020 alle ore 5:30 PST

Esordisce nel mondo della recitazione nel 1996, nel film cinematografico La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Successivamente lavora in diversi film e prodotti tv. Attualmente vive a Los Angeles da diversi anni.

Visualizza questo post su Instagram #barbiemilf #nevergiveup Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17) in data: 20 Feb 2020 alle ore 5:11 PST

Attualmente pare che non abbia un marito, ma che in passato sia stata sposata con il campione di Kung-Fu, Jamil. Dopo la fine del primo matrimonio, ha intrapreso una relazione con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles, con cui avrebbe anche avuto un figlio. Non sappiamo, però, se i due stiano ancora insieme. Alcune curiosità: è appassionata di scrittura, avendo pubblicato due libri. Gran parte della sua infanzia l’ha trascorsa a Trastevere. Adora andare in palestra, visto che ci tiene particolarmente al fisico.

Visualizza questo post su Instagram #angels Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17) in data: 24 Gen 2020 alle ore 3:18 PST

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]