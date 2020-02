Gabriele Rubini, conosciuto in tv con lo pseudonimo di Chef Rubio, commenta sarcasticamente l’ansia da coronavirus diffusa in questi giorni in Italia.

In questi giorni gran parte del paese è in preda, se non al panico, quantomeno all’ansia per il Coronavirus. I morti, nel giro di pochissimi giorni, sono saliti a quota 7 e l’Italia, ad oggi, è terza per numero di persone contagiate. Se prima il covid-19 era confinato all’area a sud di Lodi e al veneto, nelle ultime ore non è più così. Infatti si è registrato un decesso anche a Brescia e sono risultati positivi ai test 3 cinesi residenti in Piemonte e un residente in Toscana, regione ancora non sottoposta a quarantena. Il virus – come ha spiegato la virologa Ilaria Capua – non è letale nella maggior parte dei casi. A pagare il prezzo più alto sono gli anziani già affetti da altre patologie. Tuttavia si tratta di un virus molto contagioso e, per questa ragione, è fondamentale seguire le norme igieniche ancor più rigorosamente del normale. Le persone, negli ultimi giorni, si sono precipitate ad acquistare, nei negozi e online, mascherine e gel igienizzanti per le mani. Al punto che farmacie e parafarmacie sono rimasta e secco e online i prezzi sono saliti alle stelle. Nelle città, chi è riuscito ad accaparrarsi una mascherina, la indossa quasi sempre quando esce.

E proprio su questo aspetto si è attaccato Chef Rubio, Gabriele Rubini all’anagrafe. Il noto Chef televisivo ha, infatti, commentato su Twitter con una certa vena sarcastica facendo riferimento, con termini un po’ scurrili, alla scarsa igiene di alcuni soggetti. Ecco cosa ha scritto Rubio: “Andate con le prostitute, chiedete rapporti senza protezione, neanche vi lavate e poi volete la mascherina?”

Che poi fate sesso anale senza protezioni, pompini e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom, cacate e pisciate senza lavavve le mani, e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh #COVID #24febbraio Molte persone – riferisce Il Giornale – si sono sentite offese dal linguaggio di Rubio. Alcuni ci hanno tenuto a precisare che non tutti gli italiani mettono in atto i comportamenti che Rubio descrive come fossero normali e abitudinari per la maggioranza. Pochi giorni prima, da Rubio ancora parole tra l’ironico, il disincantato e lo sprezzante riferite da Adnkronos: “Volete sopravvivere al coronavirus? Spegnete la televisione…Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto“.

E – riferisce ancora Adnkronos – Chef Rubio si è anche recentemente scagliato contro il virologo di fama internazionale Roberto Burioni. Il Dottor Burioni – secondo Rubio – avrebbe la colpa di fare terrorismo psicologico. Il virologo, nei giorni scorsi, aveva previsto che si sarebbero scoperti sempre più casi di contagio da coronavirus per l’aumentare del numero di test eseguiti e per la velocità con la quale questo virus – in molti casi asintomatico – si diffonde.

Buongiorno, caffè, e terrorismo psicologico #coronavirusmilano #coranavirusitalia #Coronavirius #CODVID19italia pic.twitter.com/FxAOJFyR73

