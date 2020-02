I Guaglioni: Gennaro Lilio e Luciano Punzo sono una delle dieci coppie partecipanti alla nuova edizione di Pechino Express.

Parte martedì 11 febbraio la nuova edizione di Pechino Express, il road reality condotto da Costantino della Gherardesca. Il meccanismo è sempre lo stesso: le 10 coppie dovranno affrontare un viaggio itinerante senza soldi e senza comodità, cercando di trovare passaggi in auto e posti dove pernottare in modo gratuito. Tre le nazioni toccate: la Thailandia con l’isola incontaminata di Koh Phra Thong, famosa come l’isola del Buddha D’oro, e i templi della capitale Bangkok, fino a raggiungere la Cina e la Corea del Sud (prima del Coronavirus, visto che le riprese sono state effettuate tra ottobre e novembre). Tra le 10 coppie ci sono I Guaglioni, composta da Gennaro Lilio – ex GF – e Luciano Punzo, modello. Conosciamoli meglio.

I Guaglioni: chi sono

Gennaro Lillio è nato a Napoli il 9 novembre 1991. Ha un fratello gemello, Guido. Figlio di genitori divorziati – non ha mai avuto rapporti con il padre – ha una grande passione per lo sport, tanto da farne una professione. E’ infatti un personal trainer e dirige un centro fitness a Napoli. Tra i suoi sport preferiti nuoto, arti marziali e calcio.

Si è fatto conoscere nel 2013 grazie alla relazione con Lory Del Santo, conclusasi qualche tempo dopo. Ha cominciato a partecipare nel 2014 a Domenica Live proprio come personal trainer, suggerendo ai vip che desideravano perdere peso, qualche strategia sportiva. Nel 2016 ha anche partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne per Sonia Lorenzini, che però non lo ha scelto. Nello stesso anno ha anche vinto il titolo di Mister Italia Lover.

All’interno della Casa de Il Grande Fratello, il programma dove ha partecipato la scorsa primavera, pare abbia avuto un flirt con Mila Suarez, ma i due interpellati hanno sempre negato ogni avvicinamento. Successivamente si è legato a Francesca De Andrè, con la quale ha iniziato una relazione anche fuori dalla Casa, che però è naufragata.

Luciano Punzo invece è del 1994 e nasce San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli dove abita con la sua famiglia. Ha cominciato una carriera come modello per caso, quando ha accompagnato il fratello ad un casting. Nel 2017 ha conquistato la fascia di Mister Italia, continuando la sua attività di modello e fotomodello.



Della sua vita privata si sa molto poco: ha una compagna, Valeria Iacomino, ballerina del San Carlo di Napoli, e una figlia di nome Eva.

Visualizza questo post su Instagram buona domenica. Un post condiviso da Lucianopunzo (@lucianopunzo_) in data: 17 Nov 2019 alle ore 3:02 PST

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]