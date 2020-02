Carolina Giannuzzi: chi è, età, carriera, vita privata della wedding planner

Carolina Giannuzzi: tutte le informazioni sulla wedding planner che viaggia in coppia con Enzo Miccio a Pechino Express.

Carolina Giannuzzi e Enzo Miccio formano una delle coppie – tra queste ci sono per esempio I Palermitani o Le Collegiali – più amate finora di Pechino Express. Se Miccio è uno dei wedding planner più amati e corteggiati della tv, di Carolina si sa poco. Ovviamente nel reality di Rai Due la coppia si chiama come la professione che svolgono. Conosciamo più da vicino Carolina.

Carolina Giannuzzi: chi è

Di Carolina Giannuzzi non si hanno molte informazioni, in realtà. Non si sa quando è nata, solo che è di origini milanesi. Di origini milanesi, fin da piccola ha la passione per l’organizzazione di eventi. Ha un ottimo rapporto con la madre Laura Caccia così come suo fratello Alessandro Giannuzzi.

Inizia il suo lavoro collaborando con un magazine dedicato al mondo dei matrimoni, ossia White Magazine. Poi collabora con Mazzini Events, un’agenzia che organizza eventi e sfilate. Successivamente ricopre il ruolo di Event Manager della Enzo Miccio S.r.l, agenzia proprio del più famoso Wedding Planner. Ama molto gli animali, specialmente i gatti: infatti ne ha uno a cui è molto legata. Inoltre, viaggia spesso anche grazie al suo lavoro.

Non possiede un account Instagram. Subito dopo il diploma, è entrata nel mondo del lavoro. E’ tra le collaboratrici più valide in assoluto di Enzo Miccio e proprio con il suo capo partecipa all’esperienza di Pechino Express.

