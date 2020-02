Le Collegiali: chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni di Pechino Express

Le Collegiali: tutte le informazioni su Jennifer Poni e Nicole Rossi che formeranno una delle 10 coppie protagoniste del reality di Rai Due.

Dopo i Guaglioni e i Palermitani, parliamo di un’altra coppia che parteciperà a Pechino Express, ovvero Jennifer Poni e Nicole Rossi. Le due non sono nuove alla tv, visto che provengono dall’esperienza de Il Collegio. Conosciamole meglio.

Le Collegiali: chi sono

Jennifer Poni è una ragazza bergamasca di 18 anni (è nata infatti ad aprile 2001). Molto legata alla sua famiglia, in particolare ai nonni – la mamma infatti non riesce a vederla spesso ma la sente – è molto appassionata di musica. Come tutte le ragazze della sua generazione, utilizza molto i social per mettersi in contatto con i suoi fan e le persone che la seguono. Dopo la licenza media si è iscritta al liceo linguistico.

Per quanto riguarda la sua vita privata pare sia single, anche se ha avuto una storia con rapper Manny Fresh, un personaggio molto conosciuto tra i giovanissimi.

Nicole Rossi è invece una ragazza di 18 anni. Frequenta il Liceo delle Scienze umane “Margherita di Savoia” di Roma, dove è nata e vive tuttora. Anche Nicole è una ragazza molto legata alla sua famiglia, come Jennifer. Appassionata di musica e spettacolo, sogna di diventare giornalista. Recentemente è stata scelta come protagonista di uno sport di assorbenti, assieme a Cora e Marilù Fazzini. La Rossi è fidanzata da quasi 3 anni con un ragazzo di nome Riccardo Paolino, con cui appare diverse volte su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Fuck. PH: @martina_lancioni Un post condiviso da Nicole Rossi 🔴 (@iam.rouge) in data: 23 Dic 2019 alle ore 12:18 PST

