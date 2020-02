Sabrina Colle: chi è, età, carriera della fidanzata di Vittorio Sgarbi

Sabrina Colle: tutte le informazioni sulla fidanzata di Vittorio Sgarbi, da 17 anni al suo fianco.

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio di Cr4 La Repubblica delle Donne, ci saranno delle coppie del mondo dello spettacolo che parleranno d’amore, il tema della puntata. Tra queste anche Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi, insieme da 17 anni. Se di Sgarbi si conoscono più informazioni, della sua metà si conosce decisamente di meno. Ma chi è Sabrina? Scopriamolo insieme.

Sabrina Colle: chi è

Sabrina Colle nasce ad Avezzano il 1º marzo 1963. Attrice e modella, si forma artisticamente a Parigi, dove lavora prettamente come modella e poi studiando – su suggerimento dell’attore Ivan Taïeb – alla scuola d’arte drammatica dei Cours Florent.



Il suo esordio nel cinema avviene con Mama Keïta, partecipando poi a uno dei primi lavori di Bertrand Bonello (Le chemin du Calvaire et les chapelles de Vence). Tornata in Italia, si divide come attrice tra il cinema, il teatro e la tv. Negli ultimi anni si dedica specificamente al teatro iniziando un sodalizio con la regista Andrée Ruth Shammah recitato in Ondine (2007-08), grazie al quale ottiene il Premio Teatrale Nazionale Vallecorsi. Dall’autunno 2010 collabora col Teatro Biondo di Palermo.

Da 17 anni è la compagna di Vittorio Sgarbi, con il quale ha una relazione prettamente intellettuale, visto che la componente sessuale è meno presente. Come ha spiegato a Vieni da me di Caterina Balivo la stessa Sabrina: “Tutti sanno che esiste il sesso senza amore e lo praticano, anche in modo mercenario. Se c’è il sesso senza amore, c’è anche l’amore senza sesso: ti fa vedere la persona che ami come qualcosa che non puoi profanare con sessualità selvaggia, che nasce verso l’ignoto e ciò che non conosci. Abbiamo sospeso ogni attività erotica, ma non per una platonica”. E Sgarbi dal canto suo ha dichiarato: E’ come se fosse mia madre o mia sorella: l’affetto ha una dimensione ampia. Il sesso porta gelosia e causa un rapporto morboso: se superi questo, tutto diventa più nobile”.

