Gli Inseparabili: chi sono Valerio e Fabrizio Salvatori di Pechino Express

Gli inseparabili: tutte le informazioni sui gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, una delle 10 coppie che partecipano alla nuova edizione di Pechino Express.

Tra i vari protagonisti della nuova edizione di Pechino Express – come per esempio I Guaglioni e i Palermitani – ci sono i Two Twins, ovvero i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, conosciuti al grande pubblico per aver partecipato ad Avanti un altro di Paolo Bonolis. Conosciamoli meglio.

Gli Inseparabili: Valerio e Fabrizio Salvatori

Valerio e Fabrizio nascono a Fermo, nelle Marche il 14 marzo 1995. Per poter inseguire la loro più grande passione, ovvero la musica, diventano vocalist e dj in alcuni locali della zona fino a quando non si iscrivono all’Accademia Radiotelevisiva Italiana della Capitale.



Entrano successivamente nel mondo dello spettacolo partecipando ad Avanti un altro e poi ad altri programmi come Le Iene, Sbandati e Detto Fatto. Fino ad arrivare poi nel 2020 come concorrenti a Pechino Express 2020, il reality itinerante di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca.

I Two Twins sono anche dei noti modelli: hanno infatti fatto parte di alcune campagne pubblicitarie, tra cui Vodafone, Air Portugal e Samsung. Nel 2018 sono stati conduttori del programma Epic Twins in onda sul Canale 124 di Sky, un format creato proprio da loro.

Per quanto riguarda invece la loro vita sentimentale, non si sa se siano single o fidanzati, visto che anche sui social non si sono mai esposti.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]