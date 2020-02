Philip Plein: chi è, età, carriera, vita privata, curiosità

Philip Plein: tutte le informazioni sullo stilista di origine tedesca ospite a Cr4- La Repubblica delle Donne.

Philip Plein è uno stilista molto famoso, tant’è che diversi vip del mondo dello spettacolo indossano le sue creazioni. Classe 1978, Philipp Plein è nato a Monaco di Baviera il 16 febbraio, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Negli anni dell’Università in cui studia giurisprudenza, si diletta a disegnare mobili per gli amici e i familiari.

Dopo essere stato notato da alcuni esperti, fonda nel 1998 la sua azienda, che inizialmente produce accessori di lusso realizzati in pelle. Nel 2004, poi, inizia a realizzare anche delle collezioni per la moda maschile, femminile e per bambini.

Dal 2009, poi, il brand di Philipp Plein ha la sua crescita esponenziale: dopo l’apertura del primo negozio a Monaco e del primo showroom a Milano, è seguita la partecipazione alla Milano Fashion Week nel 2011 e alla New York Fashion Week del 2017.

Philip Plein: vita privata

Philipp Plein è famoso in tutto il mondo per le numerose relazioni amorose: ricordiamo per esempio i flirt con Lindsay Lohan e con al modella Fernanda Rigon, da cui è nato il primo figlio dello stilista, Romeo. Dopo la fine della sua relazione, poi, è stato fidanzato con la modella Madalina Ghenea e successivamente con Andreea Sasu, con cui sarebbe finita nel 2018. A metà 2019, poi, Philipp Plein ha postato delle foto sul suo profilo Instagram insieme a Lucia Bartoli, di cui però si conosce molto poco. .

Secondo il magazine svizzero Bilanz, Philipp Plein è tra i 300 uomini più ricchi della Svizzera, con un patrimonio che si aggira tra i 150 e i 200 milioni di franchi (circa 140 milioni di euro).

Curiosità: nell’estate 2019 Philipp Plein e Ferrari hanno avuto un problema legale perché una delle auto è stata utilizzata per promuovere delle scarpe. Nonostante la diffida nel togliere la foto, Plein è stato irremovibile: “L’ad di Ferrari dovrebbe pensarci due volte prima di permettere ai suoi avvocati di scrivere una lettera di questo genere ad un cliente prezioso che ha acquistato quattro Ferrari negli ultimi 10 anni”. “Resto senza parole di fronte al comportamento non professionale e aggressivo dell’azienda Ferrari nei confronti dei propri clienti – continua Plein -. Questo è un vero e proprio ricatto! Non rimuoverò la foto e intraprenderò un’azione legale contro la Ferrari per questo comportamento non professionale. Mi aspetto delle scuse formali dal Signor Camilleri”.

