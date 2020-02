CR4, La Repubblica delle donne: ospiti e anticipazioni puntata 19 febbraio 2020

CR4: Piero Chiambretti torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento del suo programma. Vediamo gli ospiti e le anticipazioni di mercoledì 19 febbraio.

Mercoledì e nuovo appuntamento a partire dalle ore 21.25 su Rete 4 per CR4, La Repubblica delle donne, il programma ideato da Piero Chiambretti. Come è andato il ritorno della scorsa settimana? Su Rai1 la semifinale d’andata di Coppa Italia Inter-Napoli ha conquistato 6.859.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.225.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 La risposta è nelle stelle ha interessato 1.342.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 1.492.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.002.000 spettatori con il 9.3%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 4.2%.

Vediamo insieme le anticipazioni di questa settimana

CR4, La Repubblica delle donne: anticipazioni

Per questa sera ci saranno diversi ospiti: innanzitutto Francesca Cipriani, la pupa vincitrice del programma La Pupa e il Secchione, reduce dal successo della nuova versione accanto a Paolo Ruffini. La ex naufraga dell’Isola si confronterà con un test di cultura generale attraverso un confronto con Roberto Giacobbo e Piergiorgio Odifreddi a cui si aggiunge l’ex concorrente del Grande Fratello e professoressa Ambra Lombardo.

Durante la puntata di mercoledì 19 febbraio 2020, Piero Chiambretti si occuperà anche di altri temi caldi, come il Coronavirus. A commentarli in diretta il giornalista e direttore Vittorio Feltri, Annalisa Chirico e in collegamento il direttore del laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani Maria Capobianchi per aggiornare il pubblico sull’emergenza sanitaria. Presenze fisse del programma poi: Francesca Barra e Iva Zanicchi.

Diversi anche gli ospiti musicali: Martinelli e Lula, un duo tutto al femminile, mentre direttamente da Sanremo Giovani 2020 ci saranno Eugenio in via di Gioia. Infine in occasione della Fashion Week di Milano ci sarà lo stilista Philipp Plein. A completare la puntata il cast fisso: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo, l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano, il trio soprano Appassionante, Rosalia Porcaro e Katia Follesa a cui si aggiungono le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa.

