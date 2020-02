I Palermitani: tutte le informazioni su Annandrea Vitrano e Claudio Casisa una delle 10 coppie che partecipano alla nuova edizione di Pechino Express.

Martedì 11 febbraio inizia la nuova edizione di Pechino Express, il road reality che vede 10 coppie dividersi tra tre nazioni – Thailandia, Cina e Corea del Sud – per contendersi il premio finale. Il meccanismo è sempre lo stesso: bisognerà attraversare questi luoghi solo con uno zaino, senza soldi e comodità, sfruttando la popolazione locale per poter dormire e mangiare. Tra le 10 coppie in gara, dopo i Guaglioni, ci sono I Palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, che sul web sono conosciuti come il duo comico I Soldi Spicci. Ma chi sono Annnandrea e Claudio, che costituiscono una coppia anche nella vita?

I Palermitani: chi sono

Claudio Casisa nasce a Palermo il 31 gennaio 1991. Da sempre appassionato di recitazione, dopo il liceo si iscrive ad alcuni corsi di teatro. Il suo primo palcoscenico è la parrocchia, dove si diletta in parti comiche. Proprio alla scuola di recitazione del Teatro Agricantus conosce Annandrea Vitrano con la quale inizia il progetto I Soldi Spicci nel 2012. La coppia – che nel frattempo lo diventa anche nella vita – porta in scena diversi spettacoli, tra cui Vietato ai Maggiori. Il grande salto avviene in tv con la trasmissione Colorado dove si fanno conoscere al grande pubblico.

Nel 2018 arriva anche debutto sul grande schermo, sempre con I soldi spicci, nel film La fuitina sbagliata.

Annandrea Vitrano nasce a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 28 giugno 1988 sotto il segno del Cancro. Fin da piccola ha avuto la passione per le imitazioni, soprattutto quando era piccola per Giulio Andreotti con cui si divertiva a intrattenere amici e parenti. Ad incoraggiarla le insegnanti delle scuole medie, che l’hanno spinta a frequentare un corso di recitazione.

Durante una scuola di teatro ha incontrato Claudio Casisa, con cui ha dato vita al duo I Soldi Spicci (oltre ad essere il suo fidanzato). Visualizza questo post su Instagram Come, smile, with me ☺️ #Ny #SmileGirl #RugheBelle Un post condiviso da Annandrea Vitrano (@lavitrano) in data: 29 Dic 2019 alle ore 6:30 PST

