, Vice-Ministro dell’Economia del Partito Democratico e fedelissimo del Ministro, annuncia in una lunga intervista importanti novità dal Governo del Presidente del Consiglio, a partire dalla Riforma Irpef sino alla volontà di superare Quota 100, riforma previdenziale approvata dal precedente Governo Giallo-Verde su spinta della Lega. Come l’esponente Dem racconta a, sta per iniziare una nuova fase per l’Esecutivo, che sembra aver superato, apparentemente, lo scoglio della Riforma della Giustizia. Spiega Misiani: “Il PD porterà al tavolo proposte per la ‘fase 2’. Dal primo gennaio 2021 gli italiani pagheranno meno tasse grazie alla riforma Irpef. E se troveremo l’accordo con i sindacati, Quota 100 sarà sostituita da un meccanismo più equo e meno costoso”. L’obiettivo nel primo caso è una riforma, con la Legge Delega che arriverà in aprile in Parlamento, che non vada a toccare l’Iva versata, ma che oltre ad abbassare le tasse per i lavoratori, estenda i benefici della modifica Irpef anche ad autonomi e pensionati. Come aggiunge, sul Governo pendono 20 miliardi di clausole di salvaguardia, sotto forma di aumenti delle imposte sui consumi (Iva e accise) previste per l’anno prossimo, seguiti da 27 miliardi nell’anno successivo. Nel secondo caso, Quota 100, che è prevista sino al 2021, impone la revisione del sistema pensionistico e previdenziale. Continua Misiani: “Dopo le elezioni regionali lo spread è sceso a 130 punti: un segnale incoraggiante. I mercati si fidano dell’Italia e della stabilità di questo governo. Un robusto rilancio di investimenti pubblici e privati, orientati allo sviluppo sostenibile. In legge di Bilancio abbiamo stanziato 58 miliardi per le opere pubbliche nei prossimi 15 anni”. Sulla minaccia Iva, l’esponente Dem chiosa: “Importante è dare certezza a chi deve andare in pensione nel 2021. Le riforme di fisco e pensioni vanno costruite dialogando sin da ora con le parti sociali. Tutto subito è impossibile”.