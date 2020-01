Marco Sarra: chi è, età, carriera, curiosità del modello

Marco Sarra: tutte le informazioni sul modello che entrerà nella terza puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Marco Sarra formerà la nuova coppia assieme a Sandra Maestri nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa. Di lui non si hanno molte informazioni, proviamo a raccontarvi quello che si sa di lui.

Marco Sarra: chi è

Nasce a Novara nel 1994. Di lui non si hanno moltissime notizie: si sa solo che è uno studente di giurisprudenza e che la sua carriera è iniziata per caso quando aveva solo 17 anni. “E’ cominciato tutto per caso all’età di 17 anni circa, in terza superiore, ero in gita con la scuola a Londra. Mentre aspettavamo in metropolitana la professoressa che ci accompagnava, improvvisamente, indicò un manifesto pubblicitario che ritraeva una coppia di modelli e mi disse: “cosa ci fai in quel manifesto?”. Inizialmente mi misi a ridere, poi però provai un senso di esaltazione quando alcune ragazze londinesi si avvicinarono per chiedermi un autografo” ha detto in un’intervista.

A 18 anni partecipa al concorso nazionale “Mister Italia” qualificandosi tra i primi migliori quindici d’Italia e poi si iscrive a diversi concorsi. Nel 2016 viene incoronato “The best model of Europe International” e poi nel 2018 quello di “Miglior Modello al mondo”. Ha collezionato altri premi come il Venus talent show di Ortona, nel 2018. Inoltre è arrivato in finale al Summer Time TV, in Valle D’Aosta con 2 titoli: quello di Mister Divo d’Italia e quello di Mister Summer Time. Ha poi partecipato a Ciao Darwin.

Della sua vita privata non si sa molto: ha un profilo Instagram in cui ci sono solo foto di lavoro.

