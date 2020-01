Sandra Maestri: chi è, età, carriera della “Secchiona”

Sandra Maestri: tutte le informazioni sulla nuova “Secchiona” che entra nel cast de La Pupa e Il Secchione e Viceversa nella terza puntata.

Sandra Maestri sarà una new entry della quarta stagione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, di cui mercoledì 21 gennaio andrà in onda la terza puntata. Vediamo insieme chi è.

Sandra Maestri: chi è

Sandra Maestri è un’agronoma e parla perfettamente 5 lingue.

Di lei non si hanno molte notizie se non che, dopo il liceo ha continuato gli studi all’università fino a conseguire una laurea in Scienze Ambientali. Successivamente, inoltre, Sandra ha cominciato a lavorare nell’azienda agricola di famiglia, aiutando così i genitori nella gestione.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto. La Secchiona infatti non è molto attiva sui social: il profilo Instagram infatti ha pochissime foto. Oltre al suo lavoro sembra che Sandra -il cui nome per esteso è Alessandra – abbia la passione per la musica. Incide infatti le sue canzoni con il nome di Sanny MC.

Visualizza questo post su Instagram 👉 Seguimi su: https://www.youtube.com/user/nordica1985 🔥 Un post condiviso da Sandra Maestri (sanny_mc) (@sandra_maestri_official) in data: 13 Giu 2019 alle ore 6:39 PDT

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]