Il deputato dem si scaglia contro il leader della Lega e lo accusa di voler strumentalizzare il voto in Giunta per le Immunità sul caso Gregoretti.

Emanuele Fiano, deputato e responsabile nazionale per le Riforme del Partito Democratico, è intervenuto a gamba tesa sul dibattito che vede coinvolto il Segretario del Carroccio Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Nella giornata di ieri, come annunciato dallo stesso ex Ministro dell’Interno, la Lega, davanti al forfait della Maggioranza in Giunta per le Immunità al Senato, ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania. Ora la partita si sposterà in Aula dove, nell’arco dei prossimi 30 giorni, si terrà il voto decisivo. La Lega sui social ha lanciato la sua campagna in difesa del proprio Segretario, invitando tutti i sostenitori di Salvini a digiunare per un giorno in segno di protesta contro le manovre della Maggioranza . Per le opposizioni sono chiari due aspetti: da un lato l’effettiva difesa dei confini operata con il blocco della nave, nelle prerogative dei Decreti Sicurezza, e dall’altra la collegialità della decisione con tutto l’allora Governo giallo-verde guidato dal Presidente Giuseppe Conte. E lo stesso Salvini ha rilanciato l’iniziativa del suo partito: “Grazie per il vostro affetto amici. Io ho difeso i confini. Aderite anche voi all’iniziativa. Io non mollo”.

++ SOLIDARIETÀ AL CAPITANO: ADERISCI ANCHE TU A #DIGIUNOPERSALVINI ++Matteo Salvini a processo per aver difeso i… Pubblicato da Lega – Salvini Premier su Martedì 21 gennaio 2020

Intervistato da Affari Italiani, Fiano ha accusato Salvini di fare propaganda, e di voler passare per una vittima dei giochi di potere della Maggioranza, paragonandolo a Silvio Berlusconi, ovvero di ritenersi perseguitato da una giustizia politicizzata che cerca di mandare a processo uno dei leader politici di questo Paese. Spiega Fiano: “Salvini userà il suo processo per una lunghissima campagna elettorale ricca di fantasia. È una caratteristica classica dei leader populisti che si considerano intoccabili dalla giustizia perché espressione del popolo”.

Sulla propria pagina FB il deputato dem ha sottolineato ancora: ” Ci sono molte persone che subiscono ingiustizie e processi immeritati e non hanno tutto questo teatrino dietro. Spingerà al massimo il presunto conflitto tra popolo e giustizia. Sarà un lungo inverno per la politica”

