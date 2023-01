Napoli dice addio ad Antonella, ex Miss Italia morta improvvisamente

Napoli dice addio alla sua miss. La giovane si è spenta all’improvviso sabato 21 gennaio lasciando profondamente sconvolta tutta la comunità oltreché la famiglia e il compagno.

La vittima è Antonella- all’anagragrafe Antonietta – Fragiello, ex concorrente a Miss Italia nel 2004. La giovane si è spenta all’improvviso a 37 anni.

Il quartiere di San Pietro a Patierno – Napoli – ha dato l’ ultimo saluto ad Antonella Fragiello, la 37enne scomparsa sabato 21 gennaio. Ai funerali nella parrocchia di San Tommaso erano presenti tantissimi residenti del quartiere partenopeo, oltre ad amici e parenti della giovane. Antonella era, infatti, diventata famosa grazie alla sua partecipazione a 19 anni a Miss Italia nel 2004, quando in gara con il numero 54 ottenne il titolo consolatorio di Miss Benessere Orogel. Quell’anno titolo di Miss Italia andò alla bionda torinese Cristina Chiabotto.

Come è morta Antonella Fragiello

Antonella Fragiello da anni lavorava come modella. Era ricoverata da alcuni giorni a causa di un tumore e si è spenta a seguito di un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute: increduli gli amici, che sui social hanno mandato tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia e al marito della vittima, sposato appena lo scorso anno. Proprio per lui l’ultimo post su Facebook di Antonella, nei giorni precedenti alla sua scomparsa: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo“. Era solo il 15 gennaio quando dedicava queste parole al compagno. Poi sabato il tragico decesso della giovane modella. E mentre Napoli piange la scomparsa di Antonella Fragiello, a Brescia un’altra giovane donna è deceduta all’improvviso a causa di un malore. La vittima, Veronica Pegurri, aveva appena 29 anni ma era già mamma di una bambina di 11 mesi. Si sarebbe dovuta sposare con il suo compagno il prossimo aprile. Soffriva di una patologia cardiaca che, tuttavia, era perfettamente sotto controllo da anni. Purtroppo un malore l’ha portata via prima di coronare il suo sogno e arrivare all’altare.