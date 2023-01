Elisabetta Gregoraci, la clamorosa novità che spiazza gli italiani: accadrà a breve

Elisabetta Gregoraci, complice una rinnovata felicità tra le braccia di un altro sta per andare incontro ad una nuova avventura: scopriamola!

La showgirl ed ex gieffina del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è sempre stata al fianco dell’imprenditore, Flavio Briatore fino al punto in cui tra i due qualcosa è andato storto.

Gli ex marito e moglie si sono promessi però di ritagliarsi dello spazio insieme solo e soltanto per il bene del figlio Nathan Falco, tra ricorrenze e traguardi raggiunti.

Tutto sommato però per Eli si tratta di un periodo d’oro caratterizzato da un nuovo amore conosciuto in viaggio su un treno. All’inizio la Gregoraci era indifferente ma poi ha risposto ai messaggi e ha approfondito la conoscenza con Giulio Fratini di cui si è innamorata.

Tra lei e l’imprenditore di famiglia, il rapporto sembra davvero affiatato e come se non bastasse ha contribuito a portare aria nuova in casa Gregoraci, con una sorpresa che ha spiazzato l’Italia intera

Elisabetta Gregoraci, la nuova avventura che ribalta tutto: dove la vedremo

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci tornerà ad avere confidenza con il piccolo schermo, come ormai non accadeva da tanti anni a questa parte.

L’ex moglie di Flavio Briatore dalla cui relazione è nato il figlio Nathan sta andando incontro a dei nuovi cambiamenti non solo da un punto di vista sentimentale.

La relazione con l’imprenditore Giulio Fratini continua nel segno dell’amore e della condivisione, ma da qui a breve per la Gregoraci ci sarà una sorpresa che rivoluzionerà completamente la sua carriera.

Secondo Dagospia, infatti Elisabetta a breve sarà protagonista al timone di un programma televisivo tutto nuovo.

Non si conoscono però ulteriori dettagli a riguardo se non che il nuovo palinsesto andrà in onda su La7 e sarà legato ad un noto marchio imprenditoriale.

La notizia eccita la folla da sempre ammirevole dei successi raggiunti dalla showgirl di Soverato, che dunque tornerà a condurre una trasmissione dopo Battiti Live e Made in Sud.