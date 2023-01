Cristiano Ronaldo sbarcato da poche settimane in Arabia Saudita è stato costretto a guardare da lontano la moglie, conciata in quel modo…

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita sta facendo esplodere il gossip in men che non si dica.

Dopo aver litigato con il club di Manchester, sponda United e un mondiale in Qatar sottotono, il fuoriclasse portoghese ha ricevuto un’offerta irrinunciabile dagli asiatici del Al-Nassr.

L’operazione Ronaldo in favore del club gialloblu è stata un’affare sotto tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista mediatico ma anche di merchandising con la vendita di gadget e casacche.

Per i tifosi è stata un’esplosione di entusiasmo incontenibile considerato che mai nessun campione di quella portata si era mai visto prima d’ora dalle loro parti.

Naturalmente insieme al cinque volte pallone d’oro in Arabia sono sbarcati anche i suoi figli e la moglie, Georgina Rodriguez, protagonista di un episodio che l’ha vista al centro dei riflettori

Cristiano Ronaldo, la moglie finisce sotto i riflettori arabi: conciata in quel modo… Cosa è accaduto

Il campione portoghese, Cristiano Ronaldo ha fatto le fortune in passato di diverse squadre ivi ha militato.

Al Real Madrid, CR7 ha vinto quasi tutti i trofei che un calciatore potesse conquistare. Ecco perché ora il cinque volte pallone d’oro si porta dietro una pesantissima etichetta, seppur si trovasse sul viale del tramonto di una carriera davvero straordinaria.

A godere delle fortune del campione lusitano sono i numerosi figli e la moglie, Georgina Rodriguez. Proprio quest’ultima, assai contenta di intraprendere una nuova avventura in terra araba è stata protagonista di un evento che ha fatto assai scalpore sui quotidiani di gossip.

La modella sudamericana è tornata a regnare sulle passerelle più prestigiose al mondo. “Premiazione Gioia 2023🌟” è il messaggio di ringraziamento speciale a tutti i fan che l’hanno seguita in questo splendido percorso che aumenta le possibilità di share a livello internazionale.

Georgina è conciata diversa dal solito in quanto ha dovuto attenersi al regolamento asiatico e dunque ha dovuto indossare un velo blu trasparente sulla testa ma dal valore tutt’altro che striminzito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Per la compagna di vita di CR7 si potrebbe trattare solamente della prima tappa di un ritorno sotto i riflettori che potrebbe consacrarla definitivamente a livello continentale da un punto di vista mediatico.