Il Principe Harry è nei guai: non può farlo altrimenti addio Famiglia Reale

Il Principe Harry dovrà stare attento prima di fare il passo decisivo in pubblico: se accadrà dovrà dire addio e pagare le conseguenze.

Non è un momento certamente felice quello che sta attraversando il Principe Harry, figlio dell’ex Principessa deceduta in un brutto incidente a Parigi, Lady Diana.

Il fratello di William, membro dei Cambridge ed esponente della Famiglia Reale ha rotto qualsiasi rapporto con il suo nucleo natale.

Nel corso degli anni dopo la sanguinosa intervista di Oprah Winfrey sulle brutture familiari denunciate da Harry, quest’ultimo ha tentato di riavvicinarsi e farsi perdonare a Buckingham Palace ma senza successo.

I rapporti tra Harry e Meghan con la Famiglia Reale insomma non sono più come un tempo a tal punto che i due membri di Sussex sono stati costretti ad emigrare in California per evitare che la relazione con i sudditi di Windsor si inasprisse ancor più

Principe Harry e il momento di grande difficoltà: i motivi per cui ha le ‘mani legate’

Con la scomparsa e i conseguenti funerali dell’ex madrina e reggente di Windsor, Elisabetta II, in molti erano convinti che i rapporti tra il Principe Harry e la Famiglia Reale si ricomponessero.

Così purtroppo non è stato, anzi, il membro reale dei Sussex è dovuto scappar via al primo volo disponibile per il ritorno in California al fine di non peggiorare ulteriormente le cose.

I sudditi della Royal Family non hanno cambiato affatto opinioni dopo la clamorosa e scottante intervista che mise a nudo le defaillance dell’intera famiglia.

Pochi giorni fa, il Principe Harry è stato protagonista di un’ennesima intervista in cui ha spiegato un po’ i suoi affari solidali e di sostegno emotivo ed economico in giro per il Paese.

In quella circostanza svelò alle telecamere della realizzazione di un volume autobiografico, rimasto bloccato negli uffici editoriali senza che possa ottenere l’autorizzazione per divulgarlo nelle librerie.

Secondo voci di corridoio all’interno di quel libro, Harry dovrebbe apportare qualche modifica nel contenuto per evitare di chiudere una volta per tutte, i ponti con la Famiglia Reale.

Ecco perché il Principe di Sussex non potrebbe spingersi ancora a fare questo passo e provvedere alla pubblicazione e alla conseguente presentazione del libro.

Questo è il pensiero di una giornalista vicina alla Famiglia Reale, Tina Brown la quale ha confessato che se non verrà apportata qualche modifica “il libro non potrà mai vedere la luce”.