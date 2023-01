Si ferma per una sosta. Dopo 160 chilometri si accorge che la moglie non è in auto con lui

Si erano fermati per fare una sosta durante il viaggio. Ma l’uomo ad un certo punto è risalito in auto ed è ripartito lasciando la moglie per strada.

La coppia stava raggiungendo la famiglia per i festeggiamenti di Capodanno. Dopo una sosta per fare benzina, il marito è ripartito da solo.

No, non lo ha fatto volontariamente. O almeno si spera. Probabilmente per un un eccesso di distrazione, l’uomo non si è reso conto che la consorte non era risalita in auto insieme a lui. Se ne è accorto dopo aver percorso ben 160 chilometri. Questa storia incredibile arriva dalla Thailandia. Si è accorto solo dopo aver percorso 160 chilometri che la moglie non era più con lui in auto. Quando però ha provato a contattarla ha realizzato che sia il cellulare sia il portafogli della donna erano rimasti nella vettura.

Come sono andate le cose

I due protagonisti di questa bizzarra vicenda sono Boonton Chensu, 55 anni, e la moglie Amanuy Chaimoon, 49 anni. I due erano in viaggio diretti nella loro città natale nella provincia di Mahasara Kham, per passare l’ultimo giorno dell’anno insieme alla famiglia. Il 25 dicembre però, durante il viaggio, qualcosa è andato storto. Boonton ha infatti accostato nei pressi di una stazione di servizio per fare benzina e andare in bagno. Un lasso di tempo in cui anche la moglie, che intanto riposava sui sedili posteriori della vettura, ha deciso di concedersi un break per fare i propri bisogni. Nel frattempo il marito è risalito in auto senza accorgersi dell’assenza della moglie. Così ha messo in moto ed è ripartito lasciando la donna in strada nella notte, senza soldi né cellulare, nascosta dietro un cespuglio. Quando la 49enne si è accorta che il marito era sparito e di essere sola, con la stazione di servizio chiusa, ha iniziato a camminare per raggiungere il centro abitato più vicino, Kabin Buri. E così alle 5 del mattino, dopo una passeggiata di 20 chilometri, ha chiesto aiuto a una stazione della Polizia. Dopo essere riuscita a contattare il marito, l’uomo è tornato a recuperare la moglie chiedendole scusa. A quanto pare la donna non avrebbe battuto ciglio risalendo in auto e proseguendo così il viaggio verso il Capodanno.