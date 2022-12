Amadeus: la nota vip ha detto no, parliamo proprio di lei

Amadeus già sta pensando a Sanremo e agli ospiti ma arriva un duro colpo, la nota VIP dice no ecco chi è la famosa lei.

Arriva un duro colpo per Amadeus, ha già ricevuto un no secco per Sanremo 2023 da una VIP alla quale teneva molto, la donna sarebbe stata molto attesa sul palco dell’Ariston e invece pare che avrebbe rifiutato l’invito del conduttore, sembra che non si veda da un bel po’ sul piccolo schermo e che questa sarebbe stata l’occasione giusta per apprezzarla nuovamente.

A quanto pare invece non sarà così la diretta interessata infatti l’ha anche confermato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Sanremo Amadeus riceve un no secco proprio da lei

Sta già studiando Amadeus, scaletta, ospiti e concorrenti e mentre è quasi tutto pronto ha ricevuto un rifiuto clamoroso per Sanremo 2023, la VIP avrebbe ha anche rilasciato un’intervista ad Alfonso Signorini in cui spiega le sue motivazioni e si mette a nudo parlando della sua vita e dell’amore per i cavalli, la famosa VIP sarebbe Natalia Estrada effettivamente non la vediamo in TV da un bel po’. Ha poi dichiarato che ha iniziato a prendere lezioni di equitazione con la figlia, è grazie a questa esperienza che dice di aver capito come i cavalli abbiano un animo nobile e fragile nonostante il loro aspetto e il loro portamento regale.

Poi ha dichiarato la sua esperienza con il mondo dello spettacolo -“ho impiegato anni a costruire la mia carriera poi a un certo punto mi sono sentita fragile ho avuto paura di perdere tutto, poi ho continuato la mia vita e ho scelto di viverne una nuova accanto ai cavalli coltivando questa passione dopo quella per la danza è stata una grande occasione E farlo insieme a mia figlia è stato qualcosa di ancora più meraviglioso non ho paura di tornare in TV tuttavia mi piacerebbe trasferirmi in città per essere vicino agli studi”-.

Dunque sembra che alla donna piacerebbe l’idea ma non amerebbe essere sulla bocca di tutti, ormai ha deciso di fare la sua vita lontano da occhi indiscreti, poi un commento su Amadeus, riferendosi al conduttore la Estrada ha confessato di essersi trovata sempre molto bene a lavorare con lui.