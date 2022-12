Madre uccide chi ha abusato dei suoi figli. Loro “Hai fatto bene”

Una madre uccide il pedofilo che aveva abusato dei suoi figli, i ragazzi: “Mamma hai fatto bene”.

Sarah Sands è una madre di tre figli che nel 2014 è stata dichiarata colpevole di aver ucciso colposamente Michael Pleasted, il tutto è accaduto nel sobborgo londinese di Silvertown. La donna prima di commettere l’omicidio aveva sorpreso l’uomo abusare dei suoi figli in casa sua.

Il pedofilo era un pregiudicato settantasettenne accusato di aver abusato nei mesi precedenti di loro, una vicenda che a quei tempi ha segnato la cronaca nera del Regno Unito.

Una madre uccide il pedofilo che aveva abusato dei suoi figli

Sarah Sands è stata dichiarata colpevole nel 2014 gli aver sorpreso in casa sua e successivamente ucciso il pedofilo che abusava dei suoi figli, adesso a ormai quattro anni di distanza dal rilascio della donna dal carcere, i figli hanno rilasciato un’intervista alla TV di stato per difendere la donna e spiegare le motivazioni che si celavano dietro il gesto estremo, l’enorme coraggio di una madre che ha difeso i suoi figli con le unghie e con i denti e che non è riuscita a resistere all’orrore che aveva appena veduto.

Potrebbe interessarti anche >>> Treviso, la madre si sveglia: Riccardo ha ucciso il padre nel sonno

I tre sarebbero il ventenne all’epoca dodicenne Bradley e i due gemelli diciannovenni Alfie e Reece, tutti e tre sono state vittime del vecchio maniaco dirimpettaio fra i 10 e gli 11 anni d’età, a distanza di tempo i ragazzi sono stati ospitati dalla BBC e per la prima volta in tutti questi anni hanno detto la loro, all’intervista partecipato la stessa Sands, la donna è in libertà già dal 2018, ha scontato quattro anni di reclusione. Quando è stata dichiarata colpevole quello per cui ha optato la giuria è stata una condanna soft per omicidio involontario grazie al riconoscimento da parte della giustizia dell’attenuante della perdita di un pieno autocontrollo.

Potrebbe interessarti anche >>> Padre di tre figli ucciso in strada, aveva tentato di sedare una lite

È semplice giudicare ma bisognerebbe trovarsi a vivere ciò che ha vissuto la donna, vedere un uomo in casa propria abusare dei propri figli è qualcosa che nessuna madre vorrebbe vedere, e infatti per alcuni la donna non avrebbe dovuto farsi nemmeno un mese di carcere. I tre ragazzi ci hanno tenuto a ringraziare la madre del suo gesto, i tre all’epoca erano spaventati a morte e sotto shock, per loro sapere che quell’uomo fosse morto è stato un sollievo, finalmente erano al sicuro.