Disastro sull’A12: camion uccide due persone

Sull’A12 scoppia la tragedia: scontro devastante tra camion, camper, furgone e auto, l’incidente uccide due persone.

Drammatico incidente, è accaduto questa notte sull’autostrada A12, Roma- Civitavecchia nel tratto tra Fregene e il bivio con l’A91 Roma- Fiumicino in direzione Roma. Un impatto incredibile in cui sono rimasti coinvolti un camion, un camper, un furgone e un’auto, le cause dell’impatto sarebbero ancora da accertarsi.

È accaduto poco dopo l’una di notte, il terribile scontro al quarto chilometro, il bilancio è di due persone decedute e vari feriti sul posto, sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, i meccanici e le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della direzione quinto tronco di Fiano Romano autostrade per l’Italia.

Tragico incidente sull’A12, scontro tra vari veicoli e un camion, l’incidente uccide due persone

I mezzi erano completamente distrutti, per liberare i feriti dalle lamiere c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco, l’identità delle due persone morte non è ancora stata resa nota, inoltre sembrerebbe che non ci sarebbe stato nulla da fare in quanto sarebbero morti sul colpo, non è ancora chiaro su quale vettura viaggiassero le due vittime e non ci sono notizie certe nemmeno riguardo le condizioni delle altre persone feriti nell’incidente.

Potrebbe interessarti anche >>> Fidenza, ragazzina di 15 anni in auto con il nonno: tamponati vengo spinti davanti al camion che arriva

Altri automobilisti stavano viaggiando su quel tratto di strada e hanno assistito all’incidente, attualmente sono in stato di shock per la violenza dell’impatto, una scena da brividi che siamo abituati a vedere nei film, ma vedersela capitare davanti, fa tutto un altro effetto ed è assolutamente drammatico.

Potrebbe interessarti anche >>> Stella, 19 anni, la serata finisce in tragedia: un ubriaco la uccide, la Polizia non lo arresta

Attualmente quel che rimane dei mezzi di trasporto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti e per approfondire la dinamica di quanto accaduto, gli agenti sono già al lavoro e stanno cercando di ascoltare anche alcuni testimoni, infatti tra gli automobilisti che si erano fermati a causa dell’incidente ci deve pur essere qualcuno che ha visto come sono andate le cose, anche se è comprensibile che in determinati momenti accada tutto a una velocità tale che risulta anche difficile rimettere insieme i pezzi.