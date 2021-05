Fidenza, ragazzina di 15 anni in auto con il nonno: tamponati vengo spinti davanti al camion che arriva

Un drammatico incidente si è consumato a Fidenza quando un’automobile si è scontrata con un camion. Purtroppo, il sinistro ha lasciato delle vittime.

Un periodo particolarmente funesto per le strade di tutta Italia: la tremenda serie di scontri mortali infatti continua con un incidente avvenuto a Fidenza in provincia di Parma dove un camion si è schiantato frontalmente contro una vettura lungo la tangenziale. Ad avere la peggio è stata la seconda su cui viaggiavano nonno e nipote di 79 e 15 anni. Lo scontro si è verificato ieri attorno alle 14:00 in prossimità dello svincolo per Coduro. Secondo i testimoni e le ricostruzioni del 112, a portare allo scontro drammatico sarebbe stata una serie di eventi coincidenti che hanno spinto l’automobile – una Ford Focus – nella corsia opposta, portandola a schiantarsi contro il camion.

L’automobile con a bordo nonno e nipote si stava immettendo proprio sullo svincolo quando un camion che viaggiava dietro la Ford ha tamponato la vettura. Il veicolo, spinto nella corsia opposta, non ha potuto evitare l’incidente contro un secondo camion che proveniva proprio in quel momento nella direzione opposta. L’automobile è stata spinta contro il Guard Rail dal tremendo impatto: subito, uno dei testimoni dell’incidente ha contattato il 118 per intervenire sul luogo. All’arrivo dell’ambulanza, gli operatori hanno dovuto estrarre i due passeggeri della vettura dalle lamiere del mezzo, seriamente danneggiato dal tremendo impatto. Nessuno dei due passeggeri si è salvato nonostante i soccorsi mentre il conducente del camion che ha colpito l’auto, un 59enne, ha riportato solo lievi ferite. Il comune di Fidenza è colpito dalla tragedia che ha portato via due membri di una nota famiglia che risiedeva a Fontanellato. L’autostrada è rimasta bloccata per ore mentre il 112 effettuava i rilievi del caso e liberava il manto stradale dalle lamiere dell’auto e del mezzo pesante.