Al Bano bomba! Arriva l’accusa che non ti aspetti | Tutti i dettagli

Al Bano ancora sotto i riflettori. Arriva l’accusa dal noto conduttore tv: “Mi deve 30 mila euro!”. Tutti i dettagli della disputa.

Al Bano per l’ennesima volta in questo periodo finisce sotto i riflettori, e ancora una volta si parla di soldi per il celebre cantautore pugliese.

Dopo le dichiarazioni scottanti sulle tasse, in cui il cantante si era lamentato per le cifre da capogiro da pagare e aveva ricevuto parecchie critiche sul web, ora arriva un’altra questione finanziaria da risolvere per lui.

Infatti, un noto conduttore tv lo accusa di essere in debito con lui di ben 30 mila euro, e il cantante pugliese non ha ancora replicato a queste accuse. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli di questa disputa.

Al Bano, debito di 30 mila euro con il noto conduttore spagnolo

Insomma, sembra proprio che per il celebre cantante non sia proprio un periodo tranquillo, dopo le offese social ricevute a causa delle sue dichiarazioni sulle tasse da pagare, e dopo la recente rivelazione di una donna, avvenuta solo pochi giorni fa, che sostiene di aver avuto una relazione segreta con lui.

Ora, di nuovo una questione finanziaria per lui, stavolta un’accusa da parte di un noto conduttore spagnolo, Kiko Hernandez, secondo il quale Al Bano gli dovrebbe ben 30 mila euro.

Dietro questo presunto debito, mai saldato, ci sarebbe secondo lui una querela fatta dal cantante pugliese (di cui non è noto il motivo), non accettata dal giudice che lo avrebbe intimato di pagare le spese legali legate al processo. Queste spese però, secondo Hernandez, non sarebbero state mai pagate.

“Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro.” ha detto il conduttore in diretta tv, “Fa le querele e non paga i costi, 30mila euro da 13 anni”.

Un’accusa pesante da parte del conduttore spagnolo, fatta pubblicamente attraverso la tv spagnola, che ha creato non poco scalpore anche se per ora non ci sono conferme sulla veridicità delle sue parole.

Per adesso, il cantante di Cellino San Marco non ha ancora replicato alle pesanti accuse, e non sappiamo se mai lo farà, o preferirà rispondere direttamente tramite il suo avvocato.