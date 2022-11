Totti e Noemi, sul dito di lei compare l’anello, è meraviglioso

Francesco Totti presenta Noemi al mondo, ha deciso di farlo a Dubai in occasione del Globe Soccer Awards, i due erano raggianti, sul dito di lei spunta l’anello.

Qualche giorno fa Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Dubai, l’ex calciatore era lì in qualità di ambassador della Lega serie A, è stata quella la loro prima uscita ufficiale, ed è lì che l’ex Capitano ha deciso di presentare Noemi al mondo, mentre ormai Ilary è sfumata ed è diventata solo un brutto ricordo, la nuova coppia ha sfilato sul red carpet degli Oscar del calcio.

È stato proprio in quell’occasione che i più attenti hanno notato un prezioso anello al dito di Noemi, si vocifera inoltre che il prezioso regalo risalga a dicembre 2021, dunque prima rispetto alla data che Totti ha indicato come l’inizio della loro frequentazione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi finalmente insieme, sul dito di lei compare l’anello

Un diamante è per sempre e Francesco Totti sembra avere le migliori intenzioni, il prezioso regalo porterebbe incisi i nomi dei due e risalirebbe a quando la rottura di Totti non era ancora stata ufficializzata, oltre all’anello ci sono altri segnali che confermano la volontà di costruire una storia seria con la nuova fiamma, infatti l’ex calciatore ha preso casa per vivere insieme a Noemi.

La stabilità della coppia è facilmente intuibile dai loro sguardi pieni di orgoglio e soddisfazione, si presentano così al Globe Soccer Awards 2022, raggianti e innamorati, ci eravamo abituati a vederli sfuggenti nelle paparazzate, di corsa e solitamente con abiti casual, vederli così è tutta un’altra storia.

Entrambi elegantissimi, lui in ottima forma con un completo nero e papillon, lei in un abito di seta sempre nero, firmato Yves Saint Laurent, raffinata, seducente e di classe. L’amore e il coraggio questa volta sembrano aver vinto, allontanarci da qualcosa che non ci fa stare più bene e optare per un cambiamento abbandonando un rapporto tossico, è il primo passo per ritrovare equilibrio e spensieratezza, e se come ha dichiarato Totti a Dubai, “I mondiali senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo”, potremmo aggiungere che ormai non c’è Francesco Totti senza Noemi Bocchi.