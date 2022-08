Francesco Totti: bomba gossip, incredibile!

Francesco Totti, arriva la bomba di gossip: il rumors è davvero incredibile, l’ex-capitano della Roma sempre sotto i riflettori.

La notizia dell’estate, per quanto riguarda il gossip, è stata sicuramente la fine della storia d’amore fra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più amate (e più solide, prima di ora) del mondo dello spettacolo.

L’estate per loro due è dunque più rovente che mai, col gossip che impazza e sempre nuovi rumors che prendono piede; di recente, è arrivata anche un’altra voce bomba che, sebbene non sia ovviamente confermata, fa già scalpore fra il pubblico.

Francesco Totti, la bomba del gossip: la nuova voce è incredibile

Da tempo ormai, le voci di gossip hanno identificato in Noemi Bucchi la nuova compagna di Francesco Totti; mentre di Ilary si sa poco, ci sono stati diversi avvistamenti dei paparazzi per quanto riguarda l’ex-capitano della Roma.

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera però (e ripreso anche da fanpage.it e altre testate online) ci sarebbe di più; per il giornale la Bocchi sarebbe addirittura incinta.

Sarà davvero così? Le ultime foto pubblicate da Chi mostravano una Bocchi con la pancia piuttosto piatta, ma la nuova voce ha preso piede, in attesa che venga smentita o confermata dai diretti interessati.

Secondo Il Messaggero (sempre ripreso da fanpage.it), Totti e la sua nuova fiamma avrebbero però un patto: ufficializzeranno la loro relazione solo quando le pratiche burocratiche saranno concluse.

In pratica, quando Totti avrà sistemato tutti i dettagli della separazione con la Blasi, allora potrà uscire allo scoperto e mostrarsi alla luce del sole con la sua nuova compagna; al momento, pare che stiano trascorrendo le vacanze in gran segreto, nonostante per un personaggio come Totti, vista l’importanza avuta per la città di Roma, sfuggire ad occhi indiscreti è davvero difficile.

Secondo esperti di gossip, pare Noemi abbia raggiunto Francesco a Sabaudia, mantenendo comunque sempre le distanze. Ma la donna sarà davvero incinta? Al momento la voce resta solamente tale, ma intanto i fan aspettano notizie su questa relazione; nessuno dei diretti interessati parla e dunque conferma o smentisce, ma il silenzio prima o poi verrà interrotto.