Anna Falchi: la ricordate a Miss Italia? Completamente diversa

Sex Symbol degli anni ’90, Anna Falchi debuttò proprio a Miss Italia – nel 1989: vediamo insieme un’immagine da giovanissima.

La sua bellezza disarmante le ha permesso di affermarsi come volto iconico nei primi anni ’90, per poi coronare ufficialmente la sua carriera attraverso alcune produzioni cinematografiche e televisive. Nel 1989 partecipò a Miss Italia conquistando il secondo posto – il noto programma, come spesso è avvenuto per tante altre partecipanti – ha fornito il trampolino di lancio giusto per inserirsi ufficialmente nel mondo dello spettacolo.

Un tempo Anna Falchi era totalmente diversa, ma ugualmente sensuale e bellissima. Non stupisce infatti il fatto che subito dopo la sua partecipazione a Miss Italia, la diva e modella venne scelta come testimonial per diverse riviste di moda e successivamente venne immortalata da volti storici del panorama fotografico nazionale ed internazionale.

La sua bellezza ha conquistato il cuore di diversi uomini dello show business, rimasti totalmente affascinati dalla sua eleganza e carisma: primo fra tutti Fiorello, con la quale Anna Falchi rimase legata sentimentalmente dal 1994 al 1996; successivamente fu la volta di Max Biaggi e poi di Stefano Ricucci, imprenditore e finanziere romano. Infine, dopo la fine della storia d’amore con Denny Montesi, la modella e conduttrice si sposò con Andra Ruggieri – deputato di Forza Italia. Ma com’era Anna Falchi agli esordi? Scopriamolo!

Anna Falchi: il debutto a Miss Italia nel 1989

Nonostante le origini finlandesi, Anna Falchi venne selezionata nel 1989 per partecipare al noto programma Miss Italia. Classe 1972, all’epoca aveva appena 17 anni, ma riuscì comunque a mostrare un’incredibile femminilità e sensualità che le valsero il secondo posto. Dopodiché la soubrette decise di proseguire nel mondo della moda e della televisione. Inoltre, è possibile partecipare alla sua vita privata attraverso il suo profilo Instagram.

Capelli ricci e rossicci, occhi azzurri e un fisico scultoreo; Anna Falchi ha apportato qualche cambiamento di look e ad oggi mostra tutta la sua bellezza nordica finlandese con un affascinante biondo chiaro. Nonostante tutto sia cambiato, la sua essenza è rimasta invariata, degna della nomea di Sex Symbol dei primi anni ’90 e successivamente degli anni 2000.