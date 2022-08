Vediamo insieme come possiamo preparare una buonissima cena con solamente 2 ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa.

Oggi la ricetta sarà veramente facilissima perchè vogliamo utilizzare pochi ingredienti e molto comuni, può capitare che abbiamo terminato tutto in casa, o magari rientriamo dalle ferie e non abbiamo voglia o modo di uscire a prendere qualcosa.

Quindi scopriamo cosa possiamo realizzare che piacerà a tutta la famiglia senza nessuna esclusione e che ci permette con un’unica preparazione di velocizzare tutto e di passare del tempo con loro.

Hai 3 patate ed 1 uovo? La ricetta bomba da fare subito!

Vediamo insieme quindi come possiamo realizzare delle buonissime patate con la paprika che faranno la gioia di grandi e piccini, ecco cosa ci occorre:

3 cucchiai di amido di mais

Paprika quanto basta

Pangrattato quanto basta

1 uovo

Pepe nero quanto basta

Prezzemolo quanto basta

3 patate

Sale quanto basta

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria lavando le patate e tagliandole a tocchetti poi le mettiamo in una pentola con acqua calda e del sale e le facciamo cuocere, devono essere morbide ma non troppo.

Poi scoliamole e mettiamole in un contenitore dove le andremo a schiacciare con la forchetta, poi mettiamo il sale, il pepe, la paprika ed il prezzemolo tritato, adesso aggiungiamo l’amido di mais.

Poi prendiamo un po’ dell’impasto che abbiamo e facciamo delle forme simili alle crocchette ma piatte, poi le mettiamo su di un piano di lavoro che avremmo cosparso con un po’ di amido di mais.

Quando abbiamo completato tutto l’impasto rompiamo un’uovo e sbattiamolo con la forchetta, ma aggiungiamo anche un po’ di sale e di paprika, ci passiamo poi dentro ogni singola crocchetta che abbiamo realizzato.

Adesso possiamo cuocerle direttamente in una padella con dell’olio caldo e verranno semi fritte, altrimenti possiamo anche metterle in forno a 200 gradi per circa 15 minuti o fino a quando non saranno dorate.

Le nostre patate sono prontissime e vi assicuriamo che sono come le mitiche ciliegie, ovvero una tira l’altra e tutti vi chiederanno la ricetta per poterle mangiare in mille occasioni diverse.