Francesca Fialdini: sai in cosa è laureata? Incredibile

Andiamo a conoscere meglio la brava conduttrice della Rai, Francesca Fialdini. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Nata l’11 ottobre del 1979, Francesca Fialdini è una delle più brave conduttrici televisive della Rai e conduttrice radiofonica.

È una delle presentatrici italiane più amate dal pubblico, anche grazie alla sua dolcezza, la professionalità e la sua freschezza.

La Fialdini ha iniziato partendo con la carriera radiofonica, arrivando a condurre diversi programmi.

In televisione lavora, invece, nel programma A Sua Immagine. È riuscita a condurre diversi programmi per la Rai molto importanti, come ad esempio il Premio Strega, accanto a Luca Salerno.

Francesca Fialdini: ecco in cosa è laureata la conduttrice della Rai

Nel 2013 si trova a fianco a Fabio Volo nella conduzione delle ultime 8 puntata di Volo In Diretta, programma andato in onda su Rai 3.

Nello stesso anno, ad ottobre, invece, conduce con Tiberio Timperi, UnoMattina In Famiglia, programma di Rai 1.

Dal 2014 e per i successivi tre anni, conduce con Franco Di Mare, Uno Mattina. Mentre dal 2016 al 2018 ha condotto, insieme ad Alberto Matano tre edizioni del Premio Agnes: questo è uno dei più importanti premi per quanto riguarda l’ambito giornalistico.

Francesca Fialdini ha condotto tra l’altro anche lo Zecchino D’Oro e La Vita In Diretta, insieme a Marco Liorni.

A partire da settembre, poi, la nota conduttrice sarà di nuovo al timone Di noi… A ruota Libera, per il terzo anno consecutivo.

Della sua vita privata sappiamo ben poco, dato che la presentatrice tv è molto gelosa. Francesca Fialdini ha iniziato a lavorare in tv grazie anche alla sua laurea in Scienza della Comunicazione, presso l’Università La Sapienza di Roma.

Infatti, nel 2004 ha iniziato la sua carriera in Radio Vaticana, dove ha condotto un programma radiofonico ed ha lavorato come redattrice della sezione esteri.

Dall’anno successivo, invece, ha lavorato anche in altri ambiti prima come inviata e poi successivamente come conduttrice televisiva.

Come abbiamo detto già in precedenza, Francesca Fialdini ha avuto modo di lavorare con i più bravi presentatori dello spettacolo.

Ed è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico grazie al suo modo di fare, diventando in questo modo uno dei volti più amati e competenti di tutto il giornalismo italiano.