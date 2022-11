Dimagrire ed accelerare il metabolismo? Puoi con questa semplice bevanda

Dimagrire ed accelerare il metabolismo, ecco come fare solo con questa semplice bevanda. Risultato immediato senza sforzi.

Mantenersi in forma è certamente il sogno di tutti, e al di là dell’estetica, è importante soprattutto per il nostro organismo e la nostra salute mantenere un corpo tonico e con poco grasso, per non incappare in malattie cardiovascolari e ossee, in particolare in età avanzata.

Ma come fare? In realtà, nonostante quello che si crede, non servono metodi miracolosi, ma è sufficiente utilizzare questa semplice bevanda, che ci aiuta a dimagrire ed anche ad accelerare il metabolismo, senza troppi sforzi. Ecco di cosa si tratta e come abbinarla per risultati ottimali.

Dimagrire con l’acqua e le spezie

Per riuscire a dimagrire e accelerare il metabolismo alcuni ricorrono a metodi estremi, come diete troppo rigide o addirittura rimedi farmacologici.

In realtà, secondo molti esperti, il segreto per il dimagrimento è nascosto proprio dietro i metodi naturali, che possono aiutarci a depurarci senza controindicazioni e senza troppi sforzi. Uno di questi è bere tanta acqua, un rimedio naturale consigliato da tutti i medici dagli innegabili benefici.

Infatti, bere tanta acqua ogni giorno sappiamo che ha innumerevoli benefici. Oltre a mantenerci idratati infatti, bere molta acqua ci aiuta a depurarci e a saziarci prima e se abbinata a delle spezie, può diventare davvero miracolosa.

Ad esempio, l’acqua può essere abbinata all’alloro, pianta aromatica con tantissime qualità come quelle di stimolare la diuresi, liberarsi dei liquidi in eccesso, e aiutare stomaco e fegato a svolgere le loro funzioni.

Ottimo anche il cardamomo, che invece, aiuta a combattere il gonfiore addominale, combatte la cattiva digestione e accelera il metabolismo, mentre la melissa invece ha proprietà sgonfianti e drenanti.

Utilissimo anche il prezzemolo che è noto per le sue proprietà diuretiche e drenanti e aiuta a liberarsi di liquidi in eccesso e le tossine presenti nel nostro corpo. In ultimo, il timo è un ottimo digestivo ed è una mano santa per chi ha la pancia gonfia.

Per utilizzare queste spezie, basterà fare un infuso con dell’acqua calda e berne poi una tazza magari ogni sera, scegliendo la spezia più adatta a seconda delle nostre esigenze.