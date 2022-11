Sistema immunitario: gli alimenti che ti aiutano sono loro!

Ci sono vari alimenti che possono fare molto bene al nostro organismo, eccone 5 che migliorano il sistema immunitario.

Il cibo è fondamentale per la nostra sopravvivenza e alcuni alimenti fanno meglio di altri. Specialmente perché alcuni possono contribuire a rafforzare il nostro sistema immunitario, sopratutto se una persona è cagionevole e si ammala frequentemente.

Introdurre nella propria dieta alcuni alimenti potrebbe davvero cambiarci la vita. Un’alimentazione sana e corretta può aumentare le nostro difese immunitarie, capiamo quali alimenti dobbiamo introdurre e come bilanciarli nella dieta.

5 alimenti che aumentano le difese immunitarie

Il primo alimento che andrebbe consumato per aumentare le difese immunitarie è l’aglio, questo alimento possiede molti benefici per il nostro corpo. Ha infatti proprietà antibiotiche ed è ricco di sostanze antiossidanti. Inoltre secondo alcuni studi sarebbe anche in grado di ridurre le cellule tumorali.

Il secondo alimento importante da introdurre nella propria dieta è lo yogurt che contiene molti probiotici che aiutano a regolare le difese immunitarie, riducendo la comparsa di raffreddore e anche virus gastrointestinali e simili.

Il terzo alimento sono i molluschi che contengono una grande quantità di zinco che è fonte indispensabile per i linfociti, ossia le cellule che si occupano di reagire agli elementi estranei al nostro corpo.

Poi il quarto alimento è il tè verde che da anni viene utilizzato perché è un ottimo prodotto per il corpo. È ricco di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi che evitano quindi la proliferazione di cellule tumorali. Inoltre poi rafforza anche il sistema immunitario.

Gli ultimi alimenti di cui non dovreste mai fare a meno sono gli agrumi come le arance, limoni e pompelmi. Sono ricchi di vitamina C che aiutano molto nella prevenzione di raffreddore e malanni stagionali. Consumare gli agrumi aiuta ad evitare che l’influenza persista più del dovuto.

Quindi questi alimenti andrebbero assolutamente introdotti nella vostra dieta per il benessere del vostro organismo. Gli agrumi li potete introdurre al mattino o la sera, mentre l’aglio nelle ricette che preparate. I molluschi li potete fare ogni due settimane e il tè verde potrebbe diventare la vostra colazione al posto del tè.