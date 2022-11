Amici: Maria fa una rivelazione privata su due ragazzi

Esce un retroscena di Maria De Filippi su una ballerina professionista di Amici e un ex concorrente del programma.

Nel corso delle ultime puntate del day time di Amici 2022, Maria De Filippi ha raccontato un retroscena su una delle ballerine professioniste e il suo ex compagno che all’epoca della loro relazione era anche lui concorrente nel programma di canale 5.

La ballerina in questione è Elena D’Amario, che la conduttrice ha chiamato perché uno dei concorrenti di quest’anno ha una cotta per lei. Per questo motivo la De Filippi ha voluto organizzare qualcosa di molto speciale.

Maria De Filippi tira fuori un retroscena su Elena D’Amario

Elena D’Amario è oggi una ballerina professionista di Amici, ma in passato è stata anche lei una concorrente del programma della De Filippi. All’epoca di Stefano De Martino e Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Erano tutti alunni insieme.

C’era anche un altro studente che poi è diventato famoso, Enrico Nigiotti che ai tempi era anche il fidanzato della D’Amario. La loro storia d’amore entrò nei cuori di tutti sopratutto perché alla fine Nigiotti decise di sacrificarsi per Elena mandandola avanti e uscendo lui dal programma.

Durante una delle ultime puntate del day time di Amici, la De Filippi ha chiamato la D’Amario in studio per una cosa speciale a lei dedicata. E nell’attesa la conduttrice ha raccontato della sua storia d’amore con Nigiotti e ha rivelato un retroscena poco bello della relazione.

Ossia che Nigiotti era particolarmente possessivo e geloso della fidanzata e ogni volta che le veniva assegnata una coreografia in cui doveva mostrare il lato b i due litigavano furiosamente. La De Filippi ha raccontato questa storia perché pare ci sia una constante nel programma e cioè che ogni tot un concorrente perde la testa per la ballerina.

Questa volta è toccato a Samuel, ballerino in corsa per il serale. Perciò la De Filippi ha voluto dare la possibilità al ragazzo di dimostrare le sue qualità e il suo amore per la D’Amario, in un’esibizione libera. Lei si è seduta al centro dello studio e lui le ha danzato intorno in modo molto elegante e rispettoso.