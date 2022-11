Giulia Salemi, ecco com’era la showgirl e influencer ai tempi della partecipazione al GF Vip. Com’è cambiata nel tempo.

Giulia Salemi è ad oggi un’influencer e una showgirl e conduttrice, e recentemente ha anche presentato il suo primo programma da sola, “Salotto Salemi”, in onda su La 5 il mercoledì in seconda serata.

Bella e simpatica, spicca la sua partecipazione a fianco di Alfonzo Signorini al Grande Fratello Vip, dove quest’anno la Salemi controlla la postazione social, interagendo con gli utenti e riferendo le prime impressioni sul programma.

Ma com’era Giulia ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip? Andiamo a vedere il cambiamento.

Giulia Salemi, com’era e come è adesso

Non tutti ricordano che la Salemi deve il suo successo proprio al Grande Fratello Vip, dove partecipò per la prima volta come concorrente nella terza edizione, arrivando alla serata finale, vinta poi da Walter Nudo.

Proprio durante il programma (ma nell’edizione del 2020) conobbe l’attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli, con il quale ora convive a Roma, anche lui impegnato quest’anno con il Grande Fratello, ma nella conduzione del GF Vip Party, al fianco di Soleil Sorge.

Ma com’era la Salemi ai tempi della sua prima partecipazione al Grande Fratello? Nelle foto emerge che all’epoca Giulia era molto meno magra di ora, anche se ugualmente bella, e questo dimagrimento sarebbe dovuto a una dieta a cui l’influencer ha scelto di sottoporsi, anche se non è noto quanti chili alla fine abbia perso.

In ogni caso, dalla sua prima partecipazione al reality show, per Giulia Salemi è stata una strada sempre più in salita. Prima la storia con Francesco Monte, poi la partecipazione a Miss Italia nel 2014 (in cui arrivò quarta) e al programma Pechino Express in coppia con la madre Fariba Tehrani.

Nel 2016 arriva la consacrazione sul Red Carpet di Venezia grazie ad un abito dallo spacco audace, e nel 2017 partecipa come ospite fisso al programma Sbandati per poi tornare nel 2018 al Grande Fratello Vip.

Nel 2020 invece il magico incontro (sempre al Grande Fratello) con Pierpaolo Pretelli, con il quale pare che ben presto convolerà anche a nozze.