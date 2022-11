Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli: parole inaspettate

Carolyn Smith si scaglia contro Lorenzo Biagiarelli, ecco cosa è successo.

Nella puntata di sabato scorso a Ballando con le stelle è stata eliminata la coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, lo chef non aveva mai convinto completamente la giuria ed è stato quindi criticato per vari aspetti come per esempio la mancanza di empatia con la sua maestra.

Lorenzo Biagiarelli oltre che uno chef e un concorrente è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli una dei giurati di questa edizione.

Carolyn Smith non le manda a dire, Lorenzo Biagiarelli eliminato

“Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un compitino. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Carolyn Smith in un’intervista. Successivamente la coreografa non ha risparmiato nemmeno la Lucarelli, altra giurata sempre del programma dichiarando che la giornalista non avrebbe alcun diritto di entrare nel merito dei suoi giudizi in quanto alle spalle ha una carriera di quarant’anni nel mondo della danza.

Per quel che riguarda Enrico Montesano invece, ci ha tenuto a precisare che non le ha mai dato fastidio il fatto che fosse un no vax convinto. L’ultima trovata della donna non riguarda il mondo della danza ma una T-shirt, Carolyn Smith infatti sta combattendo da diversi anni contro il tumore al seno, è per questo che ha inventato la Sensual Dance Fit, un corso di danza per le donne che hanno bisogno di credere nuovamente in se stesse e di ritrovare l’autostima, ecco perchè creare ad hoc una maglia senza taglia.

La prossima puntata andrà in onda sabato 26 novembre alle ore 22:00, e sembra essere già trapelato il nome di un ballerino per una notte, ma prima dell’inizio della puntataci sarà un’immancabile partita dei mondiali di calcio, anche se non gioca l’Italia infatti sono in molti quelli che non vogliono perdersi nemmeno una partita.