Tu si que Vales: avete visto Giulia? | Piovono critiche feroci

Tu si que Vales, piovono critiche feroci per il programma, arrivato sabato sera all’attesa finale. “Giulia Stabile? Non ho capito cosa faccia”.

Sabato 19 Novembre è andata in onda in diretta la finale di Tu si que Vales, talent show di Canale 5 in cui i concorrenti mostrano alla giuria i loro talenti.

Purtroppo, la reazione del pubblico non è stata quella sperata e sono state moltissime le critiche mosse sia al vincitore, Marco Mingardi, che ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Ed è stata proprio la ballerina vincitrice della scorsa edizione di Amici il bersaglio preferito dalle critiche del pubblico, che sono state feroci e pesanti. Ecco cosa è successo.

Tu si que Vales: “Giulia Stabile? Non ho capito cosa faccia”

Sembra proprio che il talent show di Mediaset sia arrivato al capolinea, viste le numerose critiche ricevute proprio per quest’ultima stagione.

La finale in diretta avrebbe dovuto dare un risvolto positivo agli ascolti e all’impatto sul pubblico, ma così non è stato, e secondo alcuni, addirittura, avrebbe avuto un effetto negativo.

Critiche anche per la vittoria di Marco Minardi, che non era nemmeno in finale, ed è stato considerato dal pubblico “raccomandato”, e per gli stessi conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Quest’ultima in particolare, è stata oggetto di moltissime critiche da parte dei telespettatori, che non hanno capito il ruolo della ballerina all’interno del programma.

“Giulia Stabile? Non ho capito cosa faccia” ha detto qualcuno sui social, “Quando capirò il senso di Giulia a Tu si que Vales sarà troppo tardi” ha aggiunto ancora qualcun altro, che seguiva in diretta la puntata.

La maggior parte delle critiche poi, sono dovute al fatto che in molti si aspettavano delle esibizioni della Stabile come ballerina. Esibizioni che non sono arrivate e che hanno confuso i telespettatori. Nessuna pietà però nemmeno per il look, che non è assolutamente piaciuto al pubblico. “Giulia si è vestita al buio” ha azzardato qualcuno sui canali social della trasmissione.

Insomma, davvero una finale bollente quella del famoso talent, che però nonostante le critiche resta un programma seguitissimo da tantissimi telespettatori, rendendolo uno dei maggiori successi di Mediaset.