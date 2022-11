Ragno in casa? Guarda bene, se è uno di questi devi essere velocissima, è per la tua salute

Ragno, come comportarsi se in casa troviamo uno di questi esemplari. Ecco cosa devi fare per salvaguardare la tua salute.

Il ragno è un aracnide, un animale che spesso causa terrore e paura nelle persone, nonostante spesso non ci sia nulla da temere.

Spesso li troviamo anche in casa, ma non è necessario fare nulla, proprio perché non sono in nessun modo aggressivi o pericolosi per la nostra vita.

Esistono però alcune specie particolari di ragno per cui invece è meglio prestare attenzione, se non si vuole correre dei rischi per la propria salute. Andiamo quindi a vedere quali sono queste specie da tenere alla larga e come comportarsi se ne incontriamo uno.

Ragni, ecco cosa fare se incontri una di queste specie

Come abbiamo detto, i ragni in generale non sono animali pericolosi. Tuttavia, ci sono due specie in particolare da tenere alla larga perché sono tutt’altro che innocui.

Si tratta del ragno violino e della vedova nera, due ragni davvero pericolosi, perché tra i più velenosi al mondo, e non è raro che si possano incontrare anche all’interno delle nostre case, dove trovano un ambiente più caldo.

Ma come riconoscerli? La vedova nera ha zampe grandi e nere, e una macchia rossastra sull’addome, mentre il ragno violino si può riconoscere grazie all’inconfondibile macchia a forma di violino sul dorso.

Entrambi attaccano solo per difendersi, quindi facciamo attenzione a non avvicinarsi troppo, e il loro morso può provocare diversi disturbi, tra cui irritazione della zona in cui si è stati morsi, ma anche febbre, brividi, vertigini o nausea.

In ogni caso, è meglio tenersi lontani da questi tipi di ragni, tenendo a mente che si possono evitare le loro visite con delle semplici accortezze da mettere in pratica nelle nostre case.

Per prima cosa, prestiamo maggiore attenzione alla pulizia. Passiamo spesso l’aspirapolvere e rimuoviamo eventuali ragnatele dai muri e dai soffitti, poi aggiungiamo qualche goccia di olio di eucalipto sui bordi delle finestre per impedirgli di avvicinarsi. Questo odore, infatti, gli è sgradevole.

Un altro consiglio è quello di pulire la casa aggiungendo un bicchierino di aceto di mele al normale detersivo, in questo modo il forte odore allontanerà i ragni. In ogni caso, se ne avvisate più di uno, è sempre meglio rivolgersi alle ditte specializzate in disinfestazioni.