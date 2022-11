Unghie: hai delle macchie bianche, è molto preoccupante!

A che cosa sono dovute le unghie con macchie bianche e che cosa potrebbe accadere nel caso in cui si manifestino in modo cronico.

Unghie con macchie bianche anche persistenti, che cosa vuol dire? Va detto che non in tutti i casi la cosa deve farci allarmare. Però ci sono casi e casi, ed alcuni di questi possono vedere le unghie con macchie bianche che tendono a non sparire come la spia di una precisa condizione fisica. Per la qual cosa è necessario intervenire procedendo con un consulto medico.

In gergo medico avere delle unghie con macchie bianche ha un apposito termine chiamato “leuconichia”. Si tratta di una situazione generalmente molto diffusa e che, ad un livello non preoccupante, corrisponde con alcuni traumi di piccola entità.

La comparsa delle macchie bianche sulle unghie qui è solo momentanea, con le stesse che rappresentano delle piccole bollicine d’aria che sorgono a seguito di urti anche impercettibili. Tendenzialmente spariscono nel giro di un giorno.

Il fenomeno della leuconichia è però legato anche ad invecchiamento, infezione, malnutrizione, metabolismo che non lavora in maniera corretta e malattie ben specifiche, spesso di tipo immunitario.

Unghie con macchie bianche, le cause principali

Se queste macchie mostrano una presenza cronica, che si protrae per più di due settimane, si consiglia vivamente di chiedere un consulto al proprio medico di base ed anche ad uno specialista. Tra alcune possibili cause spiccano in particolare:

eczema;

psoriasi;

carenza di sali minerali e/o di vitamina B;

reazione all’assunzione di alcuni farmaci;

malattie del sangue;

malattie del fegato (cirrosi epatica);

infezioni fungine;

Vengono riconosciute anche altre possibili cause, come dei difetti della crescita, nel caso in cui tutto questo riguardi dei bambini nello specifico. Oppure l’utilizzo che si protrae nel tempo di prodotti di bassa qualità, come per esempio degli smalti.

E poi ci sono altri tipi di malattie o di disturbi che possono avere tra le loro cause più evidenti delle macchie chiare tra le unghie, non solo delle mani ma anche dei piedi. Si tratta di: