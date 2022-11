Federica Aversano sboccatissima: il video è chiarissimo I Maria allibita

La tronista Federica Aversano ha sbroccato completamente durante una puntata, la De Filippi è rimasta senza parole.

Federica Aversano, la tronista di “Uomini e Donne” ha avuto dei toni molto accesi in una puntata del programma, lasciando tutti quanti a bocca aperta. La giovane ha litigato con Tina Cipollari per il suo comportamento e le è sfuggita qualche parolaccia.

La giovane tronista ha avuto un momento alquanto difficile in cui si è lasciata andare a parole decisamente poco lusinghiere. La tensione in studio si è percepita molto e persino Maria De Filippi è rimasta senza parole.

La tronista Federica Aversano si scaglia contro Tina Cipollari

Federica Aversano e Tina Cipollari hanno avuto una discussione accesa durante una puntata di “Uomini e Donne”. Sono state dette parole grosse e offensive da parte della Aversano che sta attraversando un momento complicato.

La giovane non riesce ad instaurare un rapporto costruttivo con nessuno dei sui corteggiatori. E proprio mentre stava discutendo con uno di loro la Cipollari è intervenuta a favore del corteggiatore Federico, accusato dalla tronista di non essere interessato a lei. La Cipollari stufa dei continui attacchi di Federica verso il ragazzo, ha affermato che a lei un ragazzo con il carattere non lo vuole, lei vuole uno a cui dire cosa dire e quando sorridere.

Federica a queste parole non ha reagito molto bene, si è sentita attaccata e ha rivolto a Tina le seguenti parole:”Tina non rompere le scatole”. Lo scontro è continuato poi sui social con centinai di commenti da parte degli utenti che seguono il programma. C’è chi difende Federico e in invece la tronista.

Molti sostengono che a sbagliare sia Federico perché non da le attenzioni giuste a Federica e che forse mira al trono. Inoltre alcuni utenti dicono che nessuno sia disposto a comprendere il carattere di Federica mentre si mostrano più comprensivi con l’altra tronista Lavinia.

Altri invece sostengono che sia Federica a non comprendere quanto in realtà sia interessato Federico e che il suo atteggiamento è solamente dettato dell’orgoglio. Insomma staremo a vedere chi ha ragione e chi torto. Fatto sta che tra la Aversano e le Cipollari il rapporto non sembra essere molto buono.