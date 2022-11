Re Carlo III rivelazione shock: non può farne a meno! Il suo orsacchiotto e tante altre cose

Scopriamo insieme che cosa si è scoperto di molto particolare sulle manie di Re Carlo III che da pochissimo tempo è il Re D’Inghilterra.

Ha atteso tantissimo tempo ma alla fine quel giorno è arrivato, la Regina Elisabetta, dopo un lunghissimo regno è venuta a mancare nel mese di settembre portando tristezza nel cuore di tutti noi.

Ed è giustamente salito al trono il figlio Carlo, che verrò proclamato, o meglio, incoronato Re Carlo III nel mese di maggio, ma sono iniziati per lui già i vari impegni ufficiali e si stanno scoprendo, mano mano, nuove informazioni particolari, come in questo caso.

Re Carlo III rivelazione shock: non può farne a meno!

Tutti noi abbiamo le nostre piccole manie o oggetti dal quale non ci separiamo mai per un motivo strettamente affettivo, e questo accade anche a personaggi famosi, come appunto Re Carlo III.

Come sappiamo di recente sono stati al centro dell’attenzione perchè un’uomo, durante l’inaugurazione di una statua in ricordo della Regine Elisabetta ha deciso di tirare delle uova verso Re Carlo e la Regine consorte Camilla.

Ma forse, i piccoli amuleti, in questo caso non hanno funzionato, si perchè ha rivelare di che cosa non si separa mai il Re è stata una fonte vicina a loro, ed il primo oggetto è molto tenero, stiamo parlando di un orsacchiotto che porta con sé da quando è piccolo.

Il secondo, invece è un po’ più bizzarro, perchè parliamo di una seduta per la toilette personalizzata, in questi anni si è parlato molto delle sue mani, come quella per i lacci delle scarpe che devono essere sempre stirati in modo impeccabile.

Si vocifera poi, che al risveglio, Re Carlo, voglia trovare sempre la vasca da bagno pronta con il tappo messo in un certo modo e che deve essere riempita solo per metà con acqua tiepida.

Ultimo oggetto che sembra porti sempre con sè sono le vaschette per il ghiaccio, cosa che ha ereditato dalla madre, la compianta Regina Elisabetta, che non riusciva proprio a sopportare il rumore del ghiaccio nei bicchieri.

Sembra anche che non si separi mai dal suo chef personale, e che lo porta praticamente in ogni posto dove si trova, insomma sono manie ed oggetti un po’ particolare e voi avete alcune piccole fissazioni? In caso di cosa parliamo?