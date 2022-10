Harry e Megan è tutto finito solo per il regno? La notizia bomba

Il principe Harry stufo del carattere ribelle di Meghan? Sembra che la monarchia inglese sia sull’orlo del collasso.

Sin dal giorno del loro matrimonio, emerse di quanto Meghan Markle volesse fare la differenza all’interno della corte inglese. L’abito semplice, così come la presa di posizione rispetto alle norme della monarchia, convinsero diversi cittadini a considerarla quasi la nuova Lady D. Tale appellativo, con il tempo perse di importanza, in quanto le proteste dei Duchi del Sussex apparvero spesso immotivate rispetto alla reale sofferenza a cui era invece sottoposta la Spencer. Meghan non è assolutamente la nuova Lady D.

Harry Windsor, negli ultimi anni, si è allontanato progressivamente dalla sua famiglia; complice della moglie nella lotta contro la perfetta immagine della Famiglia Reale e sostenitore delle accuse mosse a Kate, così come alla stessa Regina d’Inghilterra. Tuttavia, sembra che la tragedia abbia riavvicinato i fratelli: Harry e William infatti hanno vissuto insieme il lutto dell’amata nonna, condividendo momenti di sofferenza e di sconforto.

Secondo il profilo di John Hughes – misterioso utente veggente – sembra che nei prossimi anni, Harry si renderà conto di aver commesso un’immane errore. Deciderà quindi di divorziare da Meghan, tornando in Inghilterra con orecchie basse e coda fra le gambe. Al momento, tale profezia non sembra avere un reale fondamento, la sicurezza giungerà infatti solo con il tempo. Eppure, non è finita qui…

Carlo III non diventerà mai Re, la profezia di Hughes

Sempre secondo John Hughes, Carlo III non avrà mai il piacere di indossare effettivamente la corona inglese. A quanto pare, l’erede della Regina Elisabetta II si renderà conto di non essere all’altezza e di non aver alcuna intenzione di sedersi sul trono. Deciderà quindi di abdicare a favore del figlio William, il quale diverrà Re prima della morte del padre (come dovrebbe essere invece da tradizione).

Si tratta tuttavia di semplici supposizioni, esposte da un misterioso account web – l’obbiettivo di Hughes sarebbe quello di tramutarsi in un moderno Nostradamus. Riuscirà nell’impresa? Solo il tempo confermerà effettivamente le presunte predizioni di questo misterioso utente social.