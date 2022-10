Un lieto fine arrivato dopo quasi quarant’anni. Una donna è stata assunta come bidella a distanza di 37 anni dalla domanda.

La donna – oggi di 58 anni- pensava si trattasse di uno scherzo quando ha ricevuto la notizia. Aveva presentato la domanda nell’ormai lontano 1985.

Come recita il proverbio: “Le cose accadono quando meno te lo aspetti”. E di sicuro Marcella Primiceri – 58enne originaria di Mesagne, in provincia di Brindisi – non si aspettava di coronare il suo sogno a pochi anni dalla pensione. Marcella aveva presentato domanda per lavorare come collaboratrice scolastica nel suo paese quando era poco più che ventenne. Non ricevendo alcuna risposta, nel frattempo, si era adattata a fare altro – anche lavori molto duri come la bracciante agricola – e 9 anni fa si era trasferita in Germania per cercare fortuna e dare un futuro migliore ai suoi figli.

La vita di Marcella trascorreva ormai tranquilla in Germania, quando nel marzo di quest’anno alcune amiche di sua sorella l’hanno contattata per dirle che una persona voleva parlare con urgenza con lei. “Quando mi ha chiamato mi ha riferito che ero nella graduatoria per diventare collaboratrice scolastica. All’inizio credevo mi stesse prendendo in giro ma poi mi ha messo in contatto con il sindacato” – le parole ancora incredule della donna. Marcella dopo tutti questi anni, quasi non ricordava di essersi candidata per quel ruolo dato che non aveva mai rinnovato la richiesta. Una volta accertatasi che era tutto vero, ha fatto di corsa i bagagli per ritornare a Mesagne, la sua città natale dalla quale non si sarebbe mai voluta allontanare e dove vivono sua madre, le sue due sorelle e il figlio più giovane. Dal settembre di quest’anno la 58enne lavora presso l’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi. Marcella confessa che, pur lavorando lì da ormai più di un mese ancora non le sembra vero di poter essere tornata nella sua città natale, circondata dai suoi affetti più cari. Dopo tanti anni, quando ormai non solo aveva perso le speranze ma si era pure dimenticata di essersi candidata per quel ruolo, la donna ha visto realizzarsi improvvisamente il suo sogno di diventare bidella.