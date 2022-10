Paura del fallimento: come superare una paura che può arrivare a paralizzarti

Avere paura di fallire quando si fa qualcosa è assolutamente normale.

Ma se l’entità di questa paura arriva a limitarti o peggio arriva ad essere paralizzante ecco che allora c’è qualche cosa che non va.

Come mental coach sono sempre a tua disposizione all'indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

Perché esiste la paura del fallimento?

In qualsiasi attività che portiamo avanti chiaramente noi cerchiamo sempre di svolgerla nel modo migliore possibile.

Chiaramente nessuno di noi fa qualche cosa sperando che vada male, anzi quando siamo impegnati in una sfida piccola o grande noi siamo assolutamente focalizzati sul risultato e vogliamo che questa sfida riesca. Tuttavia è chiaro che intraprendendo una sfida, piccola o grande che sia c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto e che non riusciamo in quello che si prefiggiamo. Dunque una sana ha paura di fallire non è qualche cosa di sbagliato, ma è qualche cosa che ci sprona ad essere concentrati e focalizzati. Se senti che la paura di fallire ti fa soffrire veramente tanto o, peggio, se senti che arriva a paralizzarti, ecco che allora devi fermarti qualche istante.

Una paura da capire

Se la paura di fallire ti sta paralizzando e ti sta bloccando è assolutamente importante che tu valuti con grande attenzione. Infatti quando la paura di fallire arriva ad essere paralizzante questo è un vero e proprio segnale che c’è qualche cosa che non funziona nelle tue priorità. Infatti la paura di fallire dovrebbe sempre essere qualche cosa al servizio tuo e di quello che stai facendo. Ma se la paura di fallire arriva a remarti contro, vuol dire che è un pensiero generato dalla tua mente ma che arriva a creare una sorta di conflitto col percorso/sfida/attività che sempre la tua mente ha deciso di intraprendere.

Un conflitto interiore da capire e superare

Quindi nei tuoi processi mentali ce n'è uno che ti sta portando verso una direzione ma l'altro che gli sta barrando la strada. Nei percorsi che come mental coach faccio proprio con voi lettori, spesso ci troviamo proprio a far dialogare tra loro due pensieri che sembrano fare a cazzotti. E proprio questo processo porta voi a crescere a migliorare e a trovare una vita ed un equilibrio molto più positivi e potenzianti.