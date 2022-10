Sentirsi alla deriva e senza una prospettiva. Scopriamo insieme come ritrovare la via

Non immagini nemmeno quante persone si sentano smarrite e sentono che la propria vita sta andando in una direzione sbagliata o che comunque non abbia una meta chiara.

Se anche tu stai provando una sensazione del genere non devi sentirti solo. Innanzitutto non devi sentirti solo perché tantissime persone provano sensazioni del genere ma poi non devi sentirti solo anche perché questa rubrica è proprio a disposizione di voi lettori ed è una vera e propria pagina della posta alla quale scrivere anche per confrontarsi.

Sentirsi alla deriva

Le scelte che hai fatto nella vita non sempre sono coerenti e non sempre sono state assolutamente libere.

Tante cose ti hanno costretto magari a fare delle scelte che poi si sono rivelate penalizzanti. Devi sempre ricordarti che nessuno di noi ha la sfera di cristallo e che quello che hai fatto in un determinato momento è facile che appaia sbagliato col senno di poi. Ma spesso le nostre vite sono anche condizionate dai eventi assolutamente eccezionali e non sempre piacevoli. Cercare una via ed un equilibrio è qualche cosa in realtà di difficilissimo ed è molto più semplice che è una persona si senta la deriva e si sente priva di una prospettiva chiara che non il contrario. Non devi sentirti in colpa se provi queste cose perché sono delle sensazioni sicuramente non belle ma che vanno ascoltate ed elaborate.

Una storia lontana dai tuoi desideri

Sarebbe bello se la vita andasse sempre come vogliamo e se ogni scelta fosse sempre coerente con tutte le altre e si rivelasse sempre giusta. Ma dobbiamo arrivare ad accettare e ad elaborare anche le note stonate e le tante cose che magari abbiamo difficoltà a sopportare. Eppure ritrovare una via e dare coerenza a ciò che sembra assolutamente cacofonico ed incoerente è sempre possibile e devi sapere che la tua mente ha sempre le risorse interiori per cambiare se stessa e il mondo della circonda.

Parliamone insieme

Noi percepiamo la nostra vita come un racconto, ma molto spesso questo racconto è lontanissimo da quello che vorremo leggere. E' importante tirare fuori tutte le tante risorse che hai dentro di te, prima di tutto per accettare il punto a cui sei arrivato e poi per cambiare quello che c'è da cambiare. Prima di tutto non è detto che ci sia da cambiare qualcosa e poi questa può essere certamente l'occasione per crescere.