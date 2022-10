Caterina Balivo arriva la bruttissima notizia

Arriva purtroppo per Caterina Balivo la bruttissima notizia: ecco cosa sta succedendo alla conduttrice, piccolo stop.

L’addio a Vieni da me ha segnato un brusco stop per Caterina Balivo, che però già da questa estate è tornata alla grande sul piccolo schermo; su TV8 infatti ha condotto prima Chi vuole sposare mia mamma? e, ora, è al timone del nuovo game show di LA7 Lingo – Parole in gioco.

Grande fiducia della rete per la conduttrice, nonostante la brutta notizia che arriva per lei e per il suo programma; a quanto pare è costretta ad un piccolo stop nella programmazione, ecco cosa succede.

Caterina Balivo, bruttissima notizia: arriva lo stop

Grazie a TV8 prima e LA7 poi la conduttrice campana si è sicuramente presa una rivincita dopo il periodo passato lontana dalla tv, nonostante nel frattempo sia stata coinvolta in alcuni progetti in radio.

Con Lingo – Parole in gioco la Balivo si è conquistata il record di prima donna a guidare un game show; già dalle prime puntate si è visto come non manchi di certo la stoffa a Caterina per questo compito nonostante la strada sia stata subito in salita.

Stando a quanto riportato dall’esperto tv Davide Maggio (come segnalato dal sito Gossip e TV) è però arrivata la bruttissima notizia: il game show è stato infatti per il momento sospeso. Cancellato dunque l’appuntamento alle 18:30 su LA7, probabilmente per i bassissimi ascolti registrati dal programma.

Lo share è stato sempre vicino all’1%, cifre davvero basse e che forse hanno spinto LA7 ad un totale cambiamento; al posto di Lingo – Parole in gioco andrà in onda un programma totalmente diverso incentrato sulla politica e guidato dal direttore Enrico Mentana.

A partire da mercoledì 12 ottobre ci sarà dunque Diario Politico di Mentana a cercare di tenere incollati i telespettatori alla loro televisione; si comincia dalle 17 e fino alle 20, orario in cui viene trasmesso il consueto telegiornale.

La decisione sarà definitiva oppure la Balivo, col suo programma, avrà una seconda chance? Al momento la decisione sembra essere solamente provvisoria (esclusivamente dovuta alla formazione del nuovo governo) ma la situazione è tutta in divenire.